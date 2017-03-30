7 ilde eş zamanlı FETÖ baskını: 18 eski polis...

Erzurum merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 18 eski polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarda, meslekten ihraç edilen bazı polislerin FETÖ/PDY ile irtibatlı olduklarını ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduklarını belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, Erzurum merkezli olarak bu kentin yanı sıra diğer 6 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 18 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturma çerçevesinde 12 kişinin de arandığı belirtildi.