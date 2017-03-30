Adil Öksüz hakkında flaş gelişme: Bileti alınmıştı, deşifre olmasaydı…

Akıncı üssünden 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını yöneten Fetullahçı terörist Adil Öksüz’ün ABD konsolosluğu tarafından arandığının ortaya çıkmasının ardından yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre her yerde aranan FETÖ kaçkını Öksüz’ün deşifre olmasaydı gideceği yer ve ülke belliydi.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA KAÇIŞ ROTASI HAZIRLANDI

ABD Konsolosluğunun kendisini araması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Sabah Özel İstihbarat ekibinin ulaştığı bilgi ve belgeler gündeme bomba gibi düşecek. Buna göre 15 Temmuz gecesinde gözaltına alınan Öksüz'ün sabah saatlerinde organize biçimde serbest kalması sağlandı.

ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ!

Birlikte gözaltında olduğu diğer şüpheliler Ankara Adliyesine gönderilirken bulundukları yere gelen bir üst düzey Emniyet Müdürü'nün müdahalesiyle başka bir karakola gönderildi. Sonrasında da serbest kaldı.

ROTA BELİRLENDİ BİLET ALINDI

Öksüz bu sürecin ardından eğer deşifre olmasaydı rotası, kaçacağı ülke ve saate kadar her şey organize edildi. Bileti hazır olan FETÖ teröristi tam kaçırılacaktı ki…

SABAH.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ

Bu noktada 15 Temmuz ihanetinin izini süren Sabah.com.tr Latif Erdoğan'ın açıklamalarıyla Adil Öksüz'ün kim olduğunu deşifre etti. Planları suya düşen Öksüz yurt içinde kaçmaya başladı.

DEŞİFRE OLMASAYDI AMERİKA'YA GİDECEKTİ!

Terörist Adil Öksüz eğer Sabah.com.tr'nin haberiyle deşifre olmasaydı aldığı biletle Temmuz ayı sonunda Amerika'ya gidecekti. Sabah Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Özel İstihbarat şefi Nazif Karaman çarpıcı bilgileri A Haber ekranlarında paylaştı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü İLK SABAH.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ

İŞTE SABAH.com.tr'ye yaptığı açıklamalarla o ismi deşifre eden Latif Erdoğan'ın açıklamaları: