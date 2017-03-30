Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir'in annesi için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefatı üzerine Halisdemir ailesini telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in vefat haberinin ardından merhumenin eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, bu akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.