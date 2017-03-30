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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir'in annesi için taziye

AA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 23:31 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir'in annesi için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halisdemir'in annesi için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit 'in annesi 'in vefatı üzerine Halisdemir ailesini telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay 'in annesi 'in vefat haberinin ardından merhumenin eşi Hasan Hüseyin Halisdemir'i telefonla aradı.

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan, telefon görüşmesinde Fadimana Halisdemir'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Halisdemir ailesinin acılarını tüm kalbiyle paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumenin eşi, oğulları ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, bu akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.