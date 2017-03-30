Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘16 Nisan sonrası ne olacak?’ diye soruyorlar. Demokraside, hak ve özgürlüklerde daha güzel bir Türkiye olacak. Akıl, gönül gözüyle bakanlar bu güzellikleri görecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Güzel Bir Türkiye İçin Tabii ki Evet Programı"nda güzellik uzmanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

GÖZÜ OLUP GÖRMEYENLER: Ülkemizde pek çok kişi "16 Nisan'dan sonra ne olacak" sorusunu soruyor. Bu soruya en güzel cevabı sizler vermişsiniz. Söyleyeyim daha güzel bir Türkiye olacak. Demokraside daha güzel bir Türkiye gelecek. Hak ve özgürlüklerde daha güzel bir Türkiye olacak. Bazı gerçekler var ki gözü olup da görmeyenler, kulağı olup duymayanlar, dili olup, gerçeği söylemeyenler olur. 14 yıl bir sessiz devrim gerçekleştirdik. Bunu ben konuşmuyorum. Bunu, bize bugün saldıran Batı konuşuyordu.

HANGİNİZE MÜDAHALE EDİLDİ?: "AK Parti bizim yaşam koşullarımıza müdahale ediyor" diyorlar. Kardeşlerim hanginize müdahale edildi? Hanginizin gelip de dükkanları kapatıldı? Bunlar yalan makinesi. İftira, her şey bunlarda. Ekonomide, yatırımlarda, istihdamda, bölgemizdeki sorunların çözümünde daha güzel bir Türkiye olacak. 16 Nisan'a husumetin ve taassubun kör ettiği gözlerle değil, akıl gözüyle, gönül gözüyle bakan herkes bu güzelliklere görecektir.

BUNLARA RAĞMEN BAŞARDIK: Gensoruların 480'i reddedilmiş, 4'ü kabul edilmiştir. Bunların hepsi zaman kaybı. İstiyoruz ki artık böyle pet şişeler filan fırlatılmasın. 14 yıldır yaptığımız tüm reformlarda, attığımız tüm adımlarda, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde bize çelme atanlar, adeta burnumuzdan getirenler şimdi bize bu 14 yılı örnek gösteriyor. İyi de bu dönemdeki çalışmalar, onların sistemin zaaflarını kullanarak önümüze çıkardığı tüm engellere rağmen yapılmıştır.

SEVGİ EGEMEN OLSUN: Yaşanan krizlerin, kaosların, acıların en önemli kaynağı yönetim sistemimizin eksiklikleri. Biz işte son 14 yıldaki istikrar ve güven ortamını kalıcı hala getirmek istiyoruz. Huzur gelsin, barış, sevgi, kardeşlik egemen olsun. Yoksa mevcut sistemde cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla, hükümetiyle, Meclisi'yle zaten aynı idealleri paylaşan kadrolar olarak biz zaten şu anda uyumlu bir halde çalışıyoruz. Ama daha iyisini yapmak mümkün.

YALAN DÜNYA: Ana muhalefet partisinin 16 Nisan ile ilgili eleştirilerinin hiçbirinin gerçekle ilgisi yok. Onlar kendilerine bir yalan dünyası kurmuşlar, orada yaşıyorlar. Ana muhalefetin başındaki zatı da zaten daha fazla konuşmama da gerek yok.



'LAMI CİMİ YOK'



"Terörle mücadelede daha güzel bir Türkiye olacak. Şu anda terörün belini kırıyoruz. İnlerine girdik. Tendürek Dağları'nda, Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de inlerine girdik. Sadece içeride değil, Suriye'de de Cerablus, Rai, Dabık, bütün buralardan DEAŞ'ı, PYD'yi temizleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkede huzurumuza kim musallat olursa bedelini ödeyecek. Hiç bunun lamı cimi yok."

"7 Haziran seçimlerinde sonuçlar resmen açıklanmadan 'Cumhurbaşkanlığı tartışmalı hale geldi' demişlerdi. Seçimin hemen ardından Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimizi öldürdüler. Öldüren Kürt, öldürülen Kürt. Bunların Kürt vatandaşlarımı temsil etme derdi yok. Bunlar insan düşmanı. Şahsımı kastederek 'Şu anda siyaseten ve hukuken boşlukta olan bir kişi vardır' demişlerdi. Halbuki 7 Haziran'da seçime giren ben değildim, siyasi partilerdi. "

"Ülkemize ağır maliyetleri olacak bir siyasi kavganın, kaosun, çatışmanın taşlarını döşemeye başladılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini bölücü örgütün siyasi uzantılarını iktidara taşımak için koltuk değneği yaptılar. Savunduklarını iddia ettikleri ilkeleri iktidara gelibilmek için ayaklar altına aldılar. Şayet bu zihniyet hükümet kurabilseydi Türkiye'nin neler yaşayabileceğini düşünebiliyor musunuz?"



'BİZ MİLLETİMİZLE YÜRÜYORUZ'



"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na İsviçre'nin Parlamento binası önünde dev bir poster asacaklar, silahı şakağa dayayacak ve orada polisin nezaretinde terör örgütleri yürüyüşünü yapacak. İsviçre yönetiminin herhangi bir sesi çıkmayacak. Hiç önemli değil. Biz buralara milletimizle geldik. Milletimizle yürüyoruz. Biz bunlarla gelmedik. 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği Türkiye'yi bütün bu şer ittifaklarına karşı çok daha güçlü bir hale getirecektir."