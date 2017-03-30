FETÖ'cü rektör ve yardımcıları için istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında, dönemin Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Sır, Prof. Dr. Eyigün ve Prof. Dr. Bilici için istenen cezalar belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Prof. Dr. Saraç ve Prof. Dr. Sır ile tutuksuz sanıklar Prof. Dr. Eyigün ve Prof. Dr. Bilici hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2008 yılı öncesindeki dönemde "PKK sempatizanı" olarak nitelendirilen oluşumun kendilerini, "muhafazakarlar" olarak tanımlayan gruplara baskıda bulunmaları sonucunda yönetime muhalif olan muhafazakar grupların 2008 yılındaki rektörlük seçimleri için bir araya gelip tek bir adayı destekleme kararı aldığı, bunun sonucunda da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dicle Üniversitesi yapılanmasının temelinin atıldığı bildirildi.

"2008'DE ÜNİVERSİTEDE FETÖ/PDY YAPILANMASI BAŞLADI"

Kendilerini "muhafazakar" olarak nitelendiren grupların bir araya gelerek 2008 yılındaki rektörlük seçimlerinde Saraç'ı destekleme kararı aldıkları belirtilen iddianamede, seçim sonucunda Saraç'ın rektör, Bilici ve Sır ile Mustafa Arıca'nın rektör yardımcısı olarak atandığı ve üniversitede FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının başladığı aktarıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE GÖNDERDİKLERİ İLAÇLAR İDDİANAMEDİ

Üniversite yönetiminin Tıp Fakültesi'nden Sur'daki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlere ilaç gönderdiklerine ilişkin gizli tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasının kadrolaştığı üniversitede PKK faaliyetlerinin devam ettiği ve bu faaliyetlere yönetim tarafından dolaylı destek verildiği belirtildi.

İddianamede, üniversitenin mali kaynaklarının kullanımında ve yönetiminde bir takım usulsüzlükler yapıldığı bildirilen iddianamede, "Üniversitede örgütün maddi ve manevi destekleri artmış, böylece üniversite bir eğitim kurumundan daha çok FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından örgüt çıkarları için kullanılan bir kurum halini almıştır" ifadelerine yer verildi.

SARAÇ'A PENSİLVANYA'DAN ÇANTA DOLUSU ZİYNET EŞYASI

İddianamede, o dönemde İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilimdalı Başkanı olarak görev yapan Ahmet Keleş'in ifadesinde, rektörlük seçiminden yaklaşık 45 gün sonra birisinin Saraç'a Pensilvanya'dan getirdiğini söylediği bir çanta dolası ziynet eşyasını, Gülen'in selamı ve duası ile getirerek, hediye ettiği aktarıldı.

İddianamede ifadesi yer alan K.Y'nin, Veteriner Fakültesine Cengiz Yalçın'ın yurt dışından bir üniversiteden dekan olarak getirildiğini, yaptığı usulsüzlüklerle ilgili Saraç'ın, "O bana hocaefendinin (Fetullah Gülen'in) emanetidir" diyerek, bu soruşturmaları kapattığını ve işlem yapılmasını engellediğini belirttiği kaydedildi.