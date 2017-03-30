Ketikan aşiretinden AK Parti'ye destek

Bugüne kadar HDP'yi destekleyen Ketikan aşireti, AK Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın da mensup olduğu HDP'li Ketikan aşiretinin 45 ileri geleni ile HDP'li Şen ailesi, AK Parti'ye geçti. Düzenlenen törenle AK Parti'ye geçen aşiret üyelerine, rozetleri ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel taktı.



HDP'den AK Parti'ye geçen Ketikan Aşireti mensubu Yunus Altun, yıllardır HDP için çalıştıklarını hatırlatarak, "Biz yıllardan beri HDP için çalışıyoruz. HDP Eş Genel Başkanlarının sırtımızı YPG'ye dayıyoruz sözünden sonra biz yolumuzu HDP ile ayırdık. AK Partili tanıdıkların bize gelin birlikte çalışıp, evet diyelim çağrısı üzerine hiç düşünmeden kabul ettik. Vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için evet diyoruz. Biz bundan sonra bireysel çıkarların olmadığı toplumsal çıkarların olduğu bir referandumda bir Şanlıurfalı olarak evet diyoruz" dedi.

HDP'den AK Parti'ye Geçen Şen Ailesi adına ise Gönül Şen yıllardan beri HDP için çalıştıklarını ama bundan sonra AK Parti'nin yanında olduklarını kaydetti.



Milletvekili Yüksel ise Şen ailesine ve Ketakan aşireti mensuplarına yeni partilerinin hayırlı olmasını dileyerek, referandumun bir parti meselesi olmadığını, bunun tüm Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi.