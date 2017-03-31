O hainler isim isim belirtildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamede, darbe girişimi günü yaşanan olaylara da yer verildi. FETÖ'cü hainlerin darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilotun F-16 uçağı kullandığı, bunlardan 11'nin bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdiğinin anlatıldığı iddianamede, 2 pilotun girişim sırasında İstanbul üzerinde de alçak uçuş yaptığı, 2 pilotun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi kapsamında, teşebbüsün yönetim merkezi Akıncı Üssü'nden bu faaliyete katılanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın bitirildiğini belirtti.

Soruşturma dosyası kapsamsında, bir orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş, 6'sı yönetici 10 sivil olmak üzere 481 sanığın bulunduğunu kaydeden Kocaman, ilk 3 sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Kemal batmaz olduğunu vurguladı.

KENDİ VATANDAŞINI BOMBALAYAN HAİNLER İSİM İSİM İDDİANAMEDE

İddianamede, darbe girişimi günü yaşanan olaylara da yer verildi.

* Buna göre, saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bombalandığına dikkati çekilen iddianamede, sanıklar Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu'nun kullandıkları "94-0105" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptığı belirtildi.

* Sanık Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan'ın, "Aslan-1-2" kodunu kullanan "94-0110" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 7 kişiyi şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri bilgisinin yer aldığı iddianamede, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon lira değerinde zararın oluştuğu vurgulandı.

* İddianamede, sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-3" kodunu kullanan "93-0691" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla pilot Uğur Uzunoğlu ile saat 24.00'te bir "GBU-10" bombasını Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına attığı anımsatılarak, zanlıların 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879 lira zarara neden olduğu tespitine yer verildi.

* İlhami Aygül ile pilot Mehmet Yurdakul'un 16 Temmuz'da saat 00.56'da "Aslan-4 1" koduyla kullandıkları "94-1562" kuyruk numaralı uçakla Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba attıklarının bildirilen iddianamede, bunun ardından 2 kişinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı, bir kişinin de malına zarar verildiği aktarıldı. İddianamede, bombalama eylemi sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık hasar meydana geldiğine işaret edildi.

* İddianamede, sanık Mustafa Özkan'ın "Aslan-4 2" koduyla kullandığı "94-0091" kuyruk numaralı uçakla saat 00.56'da 2, saat 01.18'de ise bir bomba atıldığı kaydedildi.

25 F-16 PİLOTUNDAN 11'İ BOMBALADI

Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilotun F-16 uçağı kullandığı, bunlardan 11'nin bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdiğinin anlatıldığı iddianamede, 2 pilotun girişim sırasında İstanbul üzerinde de alçak uçuş yaptığı, 2 pilotun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, diğer 10 pilotun Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığının belirlendiğine vurgu yapıldı.

Darbe girişimi sırasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 8 askeri kargo uçağının Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak'tan askeri helikopter ve komandoları Ankara'ya getirmek üzere havalandığının aktarıldığı iddianamede, ayrıca Kayseri'den hedefleri tespit edip koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 "Gören" uçağının Akıncı Üssü'ne getirildiği belirtildi.