30 bin FETÖ'cüye yardım kesiliyor!

Fuat Uğur bugünkü yazısında FETÖ cephesinde ilginç bir gelişmenin altını çiziyor. 16 Nisan’dan sonra teröristbaşı Gülen’in emriyle FETÖ’cü 30 bin kişiye yapılan yardımın kesileceğini belirten Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, ABD merkezli CBS televizyonunun “Gülen’in kara para trafiği” başlıklı haberinin önemine dikkat çekiyor. Fuat Uğur, üç kuruş yardım için teröristbaşı Gülen’e sahip çıkan FETÖ’cülere ve ailelerine sesleniyor: “Harç bitti yapı paydos! İşte size yeni bir fırsat. Kendinizi kullandırtmayın. Yoksa çok geç olacak.”

İŞTE FUAT UĞUR'UN BUGÜNKÜ YAZISINDAN İLGİNÇ DETAYLAR

CEVDET TÜRKYOLU İSMİNE ÇOK DİKKAT!

FETÖ'nün son mali toplantısı geçen hafta Pensilvanya'da yapıldı. Toplantıya kıta sorumlularının yanı sıra İsmet Aksoy ile Avrupa bankalarında üzerine 3 milyar dolar kayıtlı para olan Ali Çelik de katıldı.

Toplantının en kritik adamı Ali Çelik'in adını FETÖ mensupları çok iyi biliyor. Teröristbaşının manevi oğlu Cevdet Türkyolu ile yeni akraba oldular. Çünkü Ali Çelik ile Cevdet Türkyolu'nun çocukları (Ömer Çelik ve Hafsa Türkyolu) geçen yaz ABD'de evlendirildi.

KİRACILARA 2000 EV SAHİPLERİNE 1500 TL YARDIM

Toplantının gündemi ise örgütün Türkiye'de tutuklanan, ihraç edilen mensuplarına ve ailelerine yapılmakta olan para yardımıyla ilgiliydi. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ileride kullanmayı düşündüğü elemanlarına ve hapisteki kritik üyeleriyle ailelerine aylık düzenli ödemeler yapıyor. Kirada olanlara ayda 2000 lira, olmayanlara ise 1500 lira yardım ediliyor.

Konu bu yardımların akıbeti ile ilgiliydi.

İşte bu çok önemli toplantının detaylarına sizin de yakından tanıdığınız kaynağım Ümit Akdemir ulaştı. Artık biliyorsunuz onun gönderdiği bilgilerin ne kadar doğru çıktığını.

30 BİN FETÖ'CÜYE HER AY YARDIM EDİLİYOR

Bu mali toplantıda soru şuydu:

"Yardımların ödenmesine devam edilecek mi?"

Aslında fikir üç aşağı beş yukarı belliydi. Sayı yüksek, on binlerce FETÖ'cü ya tutuklu ya da meslekten ihraç edilmiş durumda. Eh, aradan 7 ay geçmiş. Düşünün maliyeti. Yaklaşık 30 bin FETÖ'cü elemana ayda 2000 lira yardım yapıldığını düşünürseniz 7 ayda 500 milyon liraya (117 milyon dolar) kadar bu tutar yükseliyor. Bunun yazı var, kışı var. Yıllarca sürecek sonuçta. Ne olacak peki?

Ümit Akdemir'e kendi kaynağının aktardığı bilgilere göre Ali Çelik'in anlattıkları teröristbaşının çiftliğindeki toplantıda konuşulanlarla bire bir örtüşüyor.

FETULLAH "16 NİSAN'DAN SONRA YARDIMLARI DURDURUN" EMRİ VERDİ

Toplantıda hazırlanmış raporları dinleyen Fetullah'ın ağzından şu cümleler dökülüyor:

"Ali bey, İsmet hoca… Türkiye'ye gönderilen bu meblağları artık 16 Nisan'dan sonra kesin. Açıktan bir şey söylemeyin. Sadece bitti demeniz kâfi. Türkiye'deki yakınları yardım edebilir. Bir kısmının birikimi de vardı zannedersem. Çünkü Türkiye dışındakiler bu meblağlara her zaman muhtaç olacaklar. Zaten haramiler de gönderilen paraların önemli kısmına el koyuyorlar."

Kıta sorumluları dâhil herkes Gülen'in ağzından çıkan bu cümlelerle birlikte mali raporu onayladı ve 16 Nisan sonrası için Türkiye'deki tutuklu ve ihraç edilmiş FETÖ elemanlarına para yardımının kesilmesini kararlaştırdı.

Anlaşılan teröristbaşı bütün yükü Türkiye'de kalanlara, hem de hiç acımadan yıkıyor. Oysa yıllardır himmet adı altında bu tabandan toplanan paraları yurt dışına kaçırdı.

FETÖ MENSUPLARINA YARDIM NEDEN KESİLECEK?

Fetullah Gülen ve örgütü 17-25 Aralık ve 15 Temmuz başarısızlıklarının ardından 5 binden fazla kendisine en yakın elemanını yurt dışına çekti. Ama bu arada yurt dışındaki paralar da tehlikeye girdi. Sabah gazetesinin dünkü haberinden öğrendiğimize göre FBI, FETÖ'nün kara para trafiğinin peşine düştü ve Gülen'in kara kutuları Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, İzzet Akyar ile Salih Dinçer'in ABD'deki şahsi hesaplarına yatırdıkları para transferleri şüpheli bulunarak hesapları donduruldu.

Bu durum FETÖ için hayli vahim sonuçları beraberinde getirecek.

Daha önceki gün Amerika'nın en büyük üç kanalından biri olan CBS'de yayınlanan "Gülen'in kara para trafiği" başlıklı program ise ilk haberciydi. Kısaca FETÖ için felaket geliyorum diyor ABD'de.

EVET ÇIKACAĞINI O DA GÖRDÜ VE FETÖ'CÜLERİ ATEŞE ATTI

Şimdi Türkiye'dekileri ateşe attı.

Çünkü 16 Nisan'da çıkacak referandum sonucunun istediği gibi gelmeyeceğini o da gördü. Yardımların kesilmesiyle birlikte artık tüm yük ailelerin üzerinde olacak.

Hem insanlara suç işlettir, hem de "Bakın Erdoğan sizi yakıyor" diye propaganda yap.

Buna daha fazla inanacak aptal var mı Türkiye'de?

Buradan tüm ailelere Ümit Akdemir ile birlikte sesleniyoruz:

"Bakın 15 Temmuz darbe girişiminden dört ay önce de 'Tavuk tarda sayılır; cemaatçi askerlere son uyarı' diye yazdık ve hepinize 'Gelin devletle iş birliği yapın. İzleniyorsunuz ve suçüstü yakalanacaksınız' dedik. Ama büyük bölümünüz dinlemedi. Aranızdan akıllı olanlar çıktı ve onlar kendini kurtardı. Şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz. Pensilvanya gözlerinizi kör, kulaklarınızı sağır ediyor. Gelin onun sözlerine kulak asmayın ve çocuklarınızı bu örgütün elinden kurtarmaya gayret edin.

FETÖ'CÜ AİLELER İÇİN SON FIRSAT!

Devletle iş birliği yaparak evlatlarınızın daha az cezayla kurtulmalarını sağlayın. Mahkemelerde Pensilvanya'dan ve örgütten sürekli yemlenen avukatların esiri olmayın."

Harç bitti yapı paydos!

İşte size yeni bir fırsat.

Kendinizi kullandırtmayın. Yoksa çok geç olacak.

Fuat Uğur/ Türkiye