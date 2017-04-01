ABD Konsolosluğu, Adil Öksüz’ü bu numaradan aradı

Akıncı Üssü’ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı. 4 bin 658 sayfa içinde Adil Öksüz’le ilgili önemli tespitler yer aldı. Buna göre Öksüz 17 Temmuz’dan itibaren cep telefonunu elinden bırakmadı. 19 Temmuz’da Lale Ceylan’ın kullanımında olan hat ile görüşme yaptı. 21 Temmuz’da ise onu ABD Konsolosluğu aradı. Ancak telefonu açmadı. Ardından sırra kadem bastı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üssü Ankara'daki Akıncı'ydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Akıncı İddianamesi tamamlandı. Kanlı kalkışmayla ilgili tespitler 4 bin 658 sayfalık iddianamede toplandı. 570 klasörlük iddianamede, 25'i general 481 darbecinin cezalandırılması istendi. Fetullah Gülen ve Adil Öksüz başta olmak üzere 6'sı sivil 45 örgüt yöneticisinin 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Darbenin bir numaralı sanığı Gülen'di. İki numarada Adil Öksüz, 3 numarada ise Kemal Batmaz vardı. Diğer siviller ise Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'tu.

KİM BU TELEFONDAKİ ZEKİ ÇINKIR

İddianamede Öksüz'ün telefon trafiği de tek tek belirtildi. Buna göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15.15-15.16-15.20- 15.23-15.25 saatlerinde Ankara'da telefon görüşmesi yaptı. Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı. Firari Öksüz, 18 Temmuz günü saat 08.01'de ise Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla iletişim sağladı. Bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı ortaya çıktı. Aynı gün saat 09.27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi. Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldı. 19 Temmuz saat 12:43'te ise Lale Ceylan'ın kullanımında olan 506 349 03 70 nolu hat ile telefon görüşmesi yaptı. Öksüz ertesi gün saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı. Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13.02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti. Öksüz'ün telefonu son olarak 21 Temmuz 2016 tarihinde saat 10:22'de çaldı. ABD Konsolosluğu'nun 0212 335 90 00 numaralı telefondundan Öksüz'ün 0530 346 36 88 no'lu telefonu arandı. Telefonu açan olmadı. Bundan sonra Öksüz sırra kadem bastı.(Takvim)