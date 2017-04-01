Bakan Albayrak: “En fazla 2 defa seçilebilen cumhurbaşkanı mı diktatör"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de 30 yıldır belediye başkanlığı yapanların olduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanı en fazla 2 defa seçilebiliyor. Bu mu diktatörlük” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de 30 yıldır belediye başkanlığı yapanların olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı en fazla 2 defa seçilebiliyor. Bu mu diktatörlük" dedi.



Üsküdar Belediyesi, 3 yıl boyunca yaptığı hizmetleri düzenlediği programla Üsküdarlılara anlattı. Vakıfbank Spor Kompleksi'nde 3 yılda 300 eser sloganıyla yapılan programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ile Üsküdarlılar katıldı. Programda MÜSİAD ile Üsküdar Belediyesi arasında istihdam protokolü imzalandı.

16 NİSAN BİR PARTİ SEÇİMİ DEĞİLDİR



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 16 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 16 Nisan'da yapılacak seçimin bir parti seçimi olmadığını belirten Bakan Albayrak, "16 Nisan'da son 3-5 yılda yaşadığımız bütün krizlerin son 15 yılda Türkiye'nin büyük Türkiye yolculuğunda şahit olduğumuz bütün değişimlerin gözden geçirileceği ve neticesinde bir karar verileceği bir seçimdir" dedi.

CUMHURBAŞKANI EN FAZLA İKİ DEFA SEÇİLECEK



"Yalandan kim ölmüş" diyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Albayrak, "Yalandan ölen görsek herhalde ana muhalefetin başındaki zat yaşamayacak olurdu. İnsan bu kadar yalan söyler mi. arada bir doğruyu söyle o da yok. Diyor ki bir sabah kalkacak meclisi fes edecek. Yalan esas bugün ki 82 anayasası cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriyor ki cumhurbaşkanı tek başına meclisi fes edebiliyor. Ama 16 Nisan'da bu anayasa geçerse eğer cumhurbaşkanı meclisi fes ederse kendisi de seçime gitmek zorunda. Belediye başkanı seçmede sınır var mı. Bugün Türkiye'de 30 çeyrek asırdır belediye başkanı olan var. Peki cumhurbaşkanını kaç kere seçiyoruz. En fazla iki defa. Arkadaş bu mu diktatörlük" açıklamasında bulundu.

DAHA ÇOK YAPACAK İŞİMİZ VAR



Bakan Albayrak, "Ne diyoruz biz tek millet tek bayrak tek devlet tek vatan. Arkadaş sen bundan neden rahatsız oluyorsun. Biz diyoruz ki 80 milyonla tek milletiz. Var mı bundan rahatsız olan. Bundan rahatsız olan bu millete mensup değildir" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 yılda ilçeye yapılan hizmetleri anlatarak, "Bu güzel şehrimize ne kadar hizmet yapsak yakışıyor. Bu güzel şehir en güzel şeylere layık. İşte asrın projesi Marmaray, Avrasya Tüp Geçit Projesi, Çamlıca Cami, Üsküdar-Ümraniye -Çekmeköy Metro Hattı, Beylerbeyi sahil düzenleme projesi, bunlar yüz akı projelerdir. Bunlar bir istikrarın sonucundur. Daha çok yapacak işimiz var. 3 yılda değil 300 eser kalan 2 senemizde de toplam 5 yılda 500'ü aşkın eserle birlikte Üsküdar'a kalıcı eserler bırakacağız" dedi.

Başkan Türkmen, ayrıca MÜSİAD ile istihdam protokolü imzalayacaklarını 2.5 yılda 8 bin gence iş bulduklarını yapılacak olan protokolle 2 yılda 10 bin genci iş sahibi yapacaklarını söyledi.



Yapılan konuşmalar sonrasın da Başkan Türkmen Bakan Albayrak'a hediye takdim etti. Programda ayrıca MÜSİAD ile belediye arasında gençlerin işe yerleştirilmesi konusunda istihdam protokolü imzalandı.