Başbakan Yıldırım'dan flaş Ülker açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Ülker'in 1 Nisan reklam filmiyle ilgili soruyu yanıtladı.

CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik'in Ülker'in 1 Nisan reklamıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana" dedi.

Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

İzlemedim ama duydum. Anlatıldı bana da. Yersiz, anlamsız, insanlara darbe günlerini hatırlatan bir takım ifadeler varmış. Hesaplaşmadan, ablalardan, abilerden bahsediliyormuş.

Zaten toplumda bir tedirginlik var. Malesef bu tedirginliği tetikleyen bir reklam diyelim. Hakikaten 1 Nisan şakası gibi geliyor insana.

Ülker de zannediyorum bir açıklama yaptı.

Herkesin bugünlerde çok daha sorumlu ve duyarlı davranması lazım. Milletin duyarlılığına saygı gösterilmesi lazım.

Milletimiz bu konularda çok diri, çok uyanık. En ufak bir hareketlenmede beni arıyorlar.

"Bu gece bir şey mi olacak" korkusuyla insanları tedirgin etmeye hakkımız yok.