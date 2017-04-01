Beyin takımına 303 kez müebbet

Darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Hava Üssü iddianamesi hazırlandı: FETÖ’nün 45 yöneticisi için 303’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Bir numaralı şüpheli Gülen, 2 numara firari Adil Öksüz. Askeri kanadın bir numarası ise Akın Öztürk

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cuntacıların merkez üssü olan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İşte 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianameden detaylar:

Bir numaralı şüpheli terörist başı Fetullah Gülen, 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz, 3 numaralı şüpheli ise Kemal Batmaz... İddianamede, bir orgeneral, altı tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli bulunuyor.

Terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Darbenin asker kanadının bir numarası ise Akın Öztürk... Öztürk 15 Temmuz'da İzmir'de olmasına rağmen Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe gitmeyerek Ankara'da darbenin koordinasyonunu yürüttü.



ERDOĞAN VE YILDIRIM ŞİKÂYETÇİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekilleri, şikâyetçi olarak dosyada yer alıyor.

İddianame, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsıyor. İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığı'ndan gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması, Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

İddianameye göre, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan 8 kargo uçağı, Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak'tan askeri helikopter ve komandoları Ankara'ya getirmek üzere havalandı. Ayrıca Kayseri'den, hedeflerin koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 "Gören" uçağı Akıncı Üssü'ne getirildi.

Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Karakuş, Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine etti. Karakuş, darbe girişiminden önce Balıkesir'e gidip F-16 savaş uçağına hedeflerin tam isabetle vurulabilmesi için "sniper pod" cihazı taktırdı ve mühimmat yüklenmesini temin etti. Darbe planını Fetullah Gülen'in yaptığı, bu planları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz aracılığıyla uyguladığı belirtilen iddianameye göre Karakuş da ABD'deki planlamalara katıldı.

Darbe teşebbüsünde 25 pilot F-16 kullandı, 11'i bombalama faaliyeti gerçekleştirdi. Bu uçaklardan ikisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi.



'KOMUTAN AKIN ÖZTÜRK'

İddianamede, eski Yüksek Askeri Şûra Üyesi Akın Öztürk'ün, "Yurtta Sulh Konseyi ve FETÖ yöneticisi olduğu, eylemin organizasyonu ve icrasında görev aldığı" belirtildi. Öztürk'e "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast, yasama organı ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı örgüt yönetmek, komutanlıkların gaspı, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yöneltildi. Genelkurmay karargâhındaki darbe faaliyetleriyle ilgili ifadesi alınan Bayram Aktan'ın Binbaşı Mehmet Akçara'ya yönelttiği "Komutan (Genelkurmay Başkanı) nerede?" sorusuna aldığı "Komutan yok, komutan Akın Öztürk Paşa" yanıtı da iddi- anameye girdi.



GÜLEN'E AKINCI'DA KARARGâH YAPMIŞLAR

Darbecilerin planına göre Gülen 25 Temmuz günü Türkiye'ye dönecek ve üs içinde güvenlikli bir konumda bulunan bu binayı karargâh binası olarak kullanacaktı. İnşaatı devam eden yapının çatısının bitirildiği, duvarları için de briket ve çimento malzemesinin yığıldığı görülüyor. Parola: Şey yapacağız İddianamede, Tuğgeneral Kemal Mutlum ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın genel sekreteri Albay Veysel Kavak arasında kayıt özellikli telefondan saat 00.54'te yapılan görüşmeye dikkat çekildi. Akıncı'dan başka ellerinde bir şey kalmadığını konuştuktan sonra Mutlum'un Albay Kavak'a, "Başka bir yerde bir şey var mı" diye sorduğu, Kavak'ın da, "Başka çare şansımız yok komutanım, şey yapacaz artık" dediği ifade edildi. İddianamede o saatten sonraki gelişmeler dikkate alındığında, "şey yapacaz"dan kastın bombalama olduğu kaydedildi.