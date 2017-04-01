Başbakan Yıldırım, ‘hayır’ kampanyası yürüten Avrupa’ya tepki gösterdi: Para muslukları kesilince fitne fesada başladılar. Avrupa, Türkiye büyümesin diye ‘hayır’ diyor

Başbakan Binali Yıldırım dün Kars Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Yıldırım, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

2002 Türkiye için bir milat; bu ülke bu millet neler çekti neler. İnanç, etnik kimlikler baskı altında kaldı. Dayatmalarla krizlerle bu memleket uçurumun kenarına geldi. Siz herkesin hesabını oyununu biliyorsunuz. Halk oylamasının önemi ortada, darbe anayasası bu oylama ile çöpe gidecek; milletin anayasası gelecek. Vesayet bitecek, halkın iradesi hakim olacak. Türkiye'nin kararı başımız gözümüz üstünedir.



PARA AKIŞI KESİLİNCE

Avrupa neden, 'hayır hayır hayır' diye kendini parçalıyor; kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Türkiye kendi iç işleriyle boğuşsun dursun, gücünü dermanını kaybetsin. Onlar da Türkiye ile istediği gibi oynasınlar; yağma yok. Türkiye batılılara para musluklarını kesti, onlara akış durdu para artık memlekette kalıyor. Bunun için başladılar fitne fesat çıkarmaya. Tehditlerle, darbelerle millete ayar vermeye çalıştılar.

Kars boyun eğer mi, eğmez. 'Erdoğan diktatör' diye manşet atıyorlar. Ülke kaynaklarının hortumlanmasına izin vermiyor, dünyanın en büyük havalimanını yapıyor diye. Dünya pazarlarından ülkesine daha çok kazandırıyor diye. Bunun için 16 Nisan önemli.



KOLTUK MERAK LISI DEĞİLİM

Başbakan Yıldırım, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen Sivaslılar Buluşması'na da katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı? Bir de tutturmuş "Biz Binali bey için çalışıyoruz" diyor. Yav kardeşim neden benim için çalışıyorsun? Ben koltuk sevdalısı değilim. Sen de çalış, yeni sistemde senin de şansın var. Derdi, zoru Türkiye'nin istikrarını nasıl engellerim. İşlerini nasıl yavaşlatırım. Böylelikle geçinir giderim.



ERKEKSEN ÇIK 'BEN YAPTIM' DE

Ağrı'da da FETÖ darbe girişimine ilişkin konuşan Başkakan Yıldırım, şunları kaydetti: "15 Temmuz akşamı yapılan darbenin başında kim var? Türkiye'de Adil Öksüz denen bir adam, bir hain. Bu hain nereden emir alıyor? Pensilvanya'daki o FETÖ terörist başından emir alıyor. Darbecilerle aradaki irtibatı sağlıyor, gelip gidiyor. Bu Pensilvanya'daki, kendisi ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor? Böyle kuklalar kullanıyor. Çık ortaya, erkeksen çık ortaya 'Ben yaptım' de."



MHP'Lİ BAŞKAN 'EVET' İÇİN KÜRSÜYE ÇIKTI

Başbakan Yıldırım, Kars mitingi öncesinde Harakani Camisi'nde cuma namazını kıldı. Ardından miting alanına giden Yıldırım, konuşmasına Sarıkamış şehitlerini saygı ile anarak başladı. Mitingi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri de izledi. MHP'li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da kürsüye çıkarak vatandaşlardan "evet" oyu istedi.