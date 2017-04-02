Demirtaş'ın göbek eriten açlık grevi!

Engin Ardıç Selahattin Demirtaş'ın başlamasıyla bitmesi bir olan sözde açlık grevini yazdı. "Açlık grevi yapıyorsan ölümüne yapacaksın koçum" diyen Ardıç kimsenin konuyla ilgilenmemesinin nedenini de bakın neye bağladı. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar;

Selahattin Demirtaş açlık grevini "sonlandırmış"... Bitirmemiş, sonlandırmış.

Hani telefonda sekreter hanım kızlar "görüşmeyi sonlandırıyorlar" ya, onun gibi.

Maç anlatan çocuğun ağzına versen, herhalde "Demirtaş'ın grevi sonlandırmasıgerçekleştirildi" diyecek!

Demirtaş açlık grevine ne zaman başlamışmış da şimdi bitirmiş?Bir gün önce!

Fakat bunu "25 Şubat'tan beri" diye pazarlıyorlar, yani kör kör parmağım gözüne yalan söylüyorlar ki daha etkili olsun. Hamşolar "adamcağız bir aydır açmış" diye üzülsünler.

Ata Demirer'in Küçük Emrah taklidi gibi: "Yıllardır yemek yemedim!"

Peki bu olaydan neden pek kimsenin haberi olmamış?

Selahattin Bey'in ölmesi ya da kalması pek fazla kimsenin umurunda değil de ondan.

Kaldı ki, haberi vakitlice alan az sayıda kişi, Selahattin Bey'in "kısa sürede sukoyuvereceğini" zaten tahmin ediyordu.

Muhalif basın bu tür haberleri "korka korka" yazıyor, sayfa kenarından tek sütun... Hem uyuzluk etmekten geri kalmıyorlar, hem de "aman büyütmeyelim de başımıza bir iş gelmesin" diye korkuyorlar.

Demirtaş bir günlük açlık grevine "özgürlük ve demokrasi için" falan mı kalkışmış?

Hayır, cezaevi müdürüyle papaz olmuşlar da ondan. Ertesi gün anlaşma sağlanmış, grev bitmiş.

Açlık grevi yapıyorsan ölümüne yapacaksın koçum, gerekirse sonuna kadar gideceksin. Daha da önemlisi, açlık grevini "ota bota" yapmayacaksın, kıymeti kalmaz.

Böyle bir günlüğüne şaklaban şovu, göbek yağlarını azıcık eritmeye yarar, o kadar. Yani faydasız da denemez doğrusu.

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