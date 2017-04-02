Güçlü cumhurbaşkanı krizsiz yönetim

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ sayesinde başbakan ve cumhurbaşkanları arasındaki krizler artık son bulacak, Türkiye tüm enerjisini gelişmeye ve büyümeye adayabilecek

Türkiye'nin gelişmesini kabullenemeyen yabancı güçler ve onların beslediği PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"yle gücüne güç katacak. Dış güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin Türkiye'yi kuşatma çabası, "güçlü cumhurbaşkanı" sayesinde boşa çıkacak. Yeni sistemle cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki krizler son bulacak ve çift başlılık ortadan kalkacak.

KARARNAME YETKİSİ... Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi tanınıyor. Ancak kararnamelerin kanunla çatışması durumunda kanunun geçerli olması ve yalnızca yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarılma gibi önemli sınırlamalar öngörülmüş. Ayrıca Meclis dilediği zaman bir kanun çıkararak kararnameleri yürürlükten kaldırılabiliyor.

GEÇİCİ BÜTÇE... Cumhurbaşkanının hazırladığı bütçe kanununun Meclis tarafından zamanında yürürlüğe konulmaması halinde öncelikle Meclis geçici bütçe kanunu çıkaracak. Geçici bütçe kanununun çıkarılamaması durumunda kamu hizmetlerinin devamlılığı amacıyla bir önceki yılın bütçesi (yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak) uygulanacak.

HALKOYU... Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunabiliyor. Cumhurbaşkanına kanunları yayımlama veya tekrar görüşülmek üzere Meclis'e gönderme yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı, kanunlara karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabiliyor. Cumhurbaşkanı, milli güvenlik politikalarını belirliyor ve gerekli tedbirlerinin alınmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanı; TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Başkomutanlığı'nı temsil ediyor ve TSK'nın kullanılmasına karar verebiliyor. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verebiliyor. Cumhurbaşkanı; milletlerarası anlaşmaları onaylama ve yayımlama hakkına sahip.

HIZLI OHAL... Cumhurbaşkanı; olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek. Cumhurbaşkanı; savaş, seferberlik, ayaklanma, kalkışma, şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması gibi hallerde yurdun tamamı veya bir bölgesinde süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.



SON SÖZ MECLİS'TE OLACAK

OHAL ilanı aynı gün Meclis'in onayına sunuluyor ve Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabiliyor, uzatabiliyor veya OHAL'i kaldırabiliyor. Cumhurbaşkanı, OHAL'in gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabiliyor. Ancak bu kararnameler 3 ay içinde Meclis tarafından onaylanmazsa kendiliğinden yürürlükten kalkıyor.

FETÖ'nün; 15 Temmuz darbe girişiminde 239 şehit verildi ve 2 bin 191 kişi yaralandı. Devlet 5 gün sonra OHAL ilan edilebildi. Yeni anayasa OHAL ilanını hızlandırıyor.

SIKIYÖNETİM KALDIRILIYOR...

İktidarların askeri makamlar lehine sınırlandırdığı sıkıyönetim rejimi kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işlemler yargısal denetime açılacak ve Yüksek Askeri Şûra kararları üzerindeki yargı denetimi de artırılıyor. 15 Temmuz sonrası hayata geçirilen reformlarla tamamen İçişleri Bakanlığı'na dahil olan Jandarma Genel Komutanı'nın MGK üyeliği son bulacak. Devlet Denetleme Kurulu, TSK'ya yönelik idari soruşturma açabilecek. Meclis'in çıkardığı kanunun Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilmesi üzerine Meclis aynı kanunu tekrar salt çoğunlukla (301) kabul edebilecek.

ÜST DÜZEY ATAMA... Oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, üst kademe kamu yöneticilerinin ataması veya görevlerine son vermesi yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'na veriyor. Bu yetki bürokraside yaşanan atama krizlerine son veriyor.



YETKİ KRİZLERİ YAŞANMAYACAK

Atatürk'le İsmet İnönü, Tansu Çiller ile Süleyman Demirel... Cumhuriyet tarihi cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında sayısız krize sahne oldu







Cumhurbaşkanı Atatürk'le, Başbakan İsmet İnönü arasında Maliye Bakanlığı ataması ve Niyon konferansı krizi yaşandı. Atatürk, İnönü'yü başbakanlık görevinden aldı ve "Görev arkadaşlığımız bitmiştir ama dostluğumuz devam edecek" diye konuştu.



İLK DEVALÜASYON

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Recep Peker arasındaki sorun nedeniyle 1946'da ilk devalüasyon yaşandı ve TL yüzde 116 değer kaybetti. İnönü, Peker'i görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut'la Körfez Savaşı ve Zonguldak'taki maden işçilerinin grevi sırasında ters düştü. Akbulut sonradan, Özal'ın bazı kararnameleri imzalamadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, iki bürokratın atanmasına ilişkin kararnameyi imzalamadı. Başbakan Süleyman Demirel, Özal'ı "Gaflet, dalalet içinde bulunmakla" suçladı.

Cumhurbaşkanı Demirel, 28 Şubat sürecinde cuntanın isteklerini yerine getirdi. Hükümet kurma görevini Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz'a verdi.



13 KEZ ALINDI 13 KEZ DE GERİ DÖNDÜ

Fevzi Budak, Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı 2003-2009'da 11 kez, Nimet Çubukçu'nun bakanlığı sırasında 2 kez görevden alındı. Her defasında da Erzurum İdare Mahkemesi'nin kararıyla Erzurum'daki milli eğitim müdürlüğü görevine geri döndü.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Mehmet Keçeciler, "Ben gümrük müdürünü 3 defa açığa aldım, her seferinde iade etti idare mahkemesi. Üçüncüsünde başına bir hırsız koydum yine iade ettiler" açıklamasında bulundu.



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