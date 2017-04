Ortalığı karıştıran reklama soruşturma

FETÖ ve darbe girişimini andıran mesajlar içerdiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan Ülker’in reklam filmi için savcılık soruşturma açtı. Ülker de reklamı yayından kaldırdı

Ülker'in 1 Nisan için hazırladığı "Küçük kardeş olmak" etiketli reklam filmi büyük tepki çekti. İddiaya göre; darbe imasında bulunan reklam filmi halkı sokağa döktü. Reklam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. "1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor" şeklinde başlayan reklam filmi, Ülker'in resmi Twitter hesabında yayımlandı. Videolarda "Abiler", "Ablalar", "Abilerimiz kahramanlarımız" ve "Bu kadar mutlu büyüdüysek ablalarımız sayesinde" gibi ifadeler yer aldı. FETÖ'yü çağrıştıran bu ifadeler, vatandaşlar tarafından FETÖ'nün yeni bir darbe girişimi için mesaj olarak algılandı. Subliminal mesaj verildiği öne sürülen reklam sosyal medyada yoğun tepki çekti. Bunun üzerine Ülker, "1 Nisan geliyor, hesaplaşma zamanı yaklaşıyor..." cümleleriyle biten reklam filmini kısa sürede kaldırdı.



VATANDAŞ KISIKLI'YA AKIN ETTİ



Olaya tepki gösteren çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde toplandı. Aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de olduğu vatandaşlar, reklamı protesto etti. Tepkiler üzerine Ülker'in de sahibi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ülker "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi. Açıklamanın ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise sosyal medya üzerinde operasyon yapılmak istendiğini ifade ederek "Bahsi geçen firmanın yöneticisi olan şahıs, sosyal medyadan bir açıklama yapmış. Açıklama beni tatmin etmedi. Türkiye çocuk oyuncağı değil. Bu milletin psikolojisi kimsenin çocuk oyuncağı değil. Reklamı yayınla, bu milleti tehdit et, ondan sonra çık özür dile. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Çok dikkatli olunuz. Hassasiyetinizi kaybetmeyiniz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu cumhuriyet bizim" dedi.







'AMAÇ PSİKOLOJİYİ BOZMAK'



Algı operasyonlarıyla milletin psikolojisinin yok edilmeye çalışıldığını vurgulayan Külünk, "İstanbul Emniyet Müdürümüz'le görüştüm. Her şeyin sakin olduğunu, sıradışı bir şeyin olmadığını ifade etti. Ankara'yı da takip ettim. Sıradışı hiçbir gelişme yok. Bu örgüt bu milletin psikolojisini yok etmek istiyor. Sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla bu duyarlılığımızı eritmek istiyorlar" diye konuştu.







"SORUMLULAR AÇIĞA ALINDI"



Ülker'den yapılan yazılı açıklamada da konu ile ilgili kişiler hakkında soruşturma açılarak tamamının açığa alındığı ve ihmali veya kastı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek şöyle denildi: "Bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile farklı noktalara çekildi, içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ve üzerindeki yazılarla oynanarak deformasyon oluşturuldu ve sanki bu görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse edilmeye çalışıldı. Aslında, Ülker'i hedef almış gibi görünmekle birlikte, milletine ve ülkesine bağlı saygıdeğer vatandaşlarımızı da tahrik etme ve hasmane tutum almaya zorlamayı amaçlamıştır. Bu vesile ile bu haksız algıdan incinmiş olan tüm vatandaşlarımızdan da ayrıca özür diliyoruz."







MURAT ÜLKER: KUMPAS KURDULAR



Ülker'den konuyla ilgili açıklama Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ülker "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi.