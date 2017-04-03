Altınok: Kış üzün sürdü çünkü bu kış mevsimden ibaret değildi!

Melih Altınok'tan Türkiye'nin üzerine boca edilmeye çalışılan kara bulutların, aralıksız ve uzun süredir devam eden saldırıların 'Bitmeyen kış' algısının, tedirginliğin asıl kaynağı olduğunu yazdı. İşte Altınok'un analizi...

Kiminle konuşsam aynı şeyden yakınıyor:

"Bitmedi gitti şu kış da..."

Ama yalnızca nihayet geride bıraktığımız mevsimle alakası yok vatandaştaki bu halin.

7 Haziran öncesi bastırdı kara kış. Şairin dediği gibi kurşun gibi ağırdı hava, çöreklendiTürkiye'nin üzerine.

Hatırlayın, terör örgütleri ve satılık medyası elbirliğiyle gerdiler ülkeyi.

Seçimlerden hemen önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı seçmeni tehdit etmek için gazetecilerin flaşları önünde katlettiler.

Tehditle, merkez medya cilalamasıyla yürütülen seçim kampanyasından PKK'nın siyasikanadına büyük bir seçim zaferi kazandırdılar.

Onların yaptığı ilk işse, çözüm masasını devirip terörü yeniden başlatmak oldu. HDP'nin yoğun oy aldığı kentlerde PKK kantonlar ilan etmeye kalkıştı.

Kimilerinin iyi niyetle attığı oylar hepimize, hendek, mayın, el yapımı patlayıcı, çoluk çocuk asker polis yüzlerce şehit olarak geri döndü.

İçeride bunlar yaşanırken, sınırlarımızın dibinde de hava bozmuştu. DEAŞ denilen aşağılık bir dizaynla, Suriye ve Irak yeniden şekillendiriliyordu.

Ne kadar emperyalist varsa burnumuzun dibinde bitmişti. Kurulması planlanan PKK devleti için tüm çalışmalar son gaz devam ediyordu.

İçeride terörle meşgul edilen Türkiye aman yanı başındaki sorunla uğraşmasın,teröristlerin yuvası Suriye'ye burnunu bile uzatamasın diye bir Rus uçağı düşürdüler hemen.

Konu kilitti!

Tüm bunların üzerine bir de 15 Temmuz gelip çattı!

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