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'li hakkında flaş karar!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 11:43 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 12:37
CHP'li Hüsnü Bozkurt hakkında flaş karar!
CHP'li Hüsnü Bozkurt hakkında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya Milletvekili hakkında, 16 Nisan'da yapılacak a ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya Milletvekili hakkında, 16 Nisan'da yapılacak a ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

UĞUR DÜNDAR'IN HALK ARENASINDA SKANDAL

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan "Halk Arenası" programında konuşan Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

Kocaman, Bozkurt'un, televizyon programında, "Diyelim ki 'Evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.