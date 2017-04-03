Erkan Tan ‘Evet’çileri tehdit eden CHP’li vekile meydan okudu

CHP'li milletvekili Hüsnü Bozkurt, halka referandum tehditleri savurdu. A Haber'de Sabah Ajansı'nda Erkan Tan CHP'li vekile çok sert çıkıtı.

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, sık sık skandallarla gündeme gelen Halk TV'deki programa katılarak Türk halkına referandum tehditleri savurdu. Bozkurt ''evet çıkarsa sizi denize dökeriz" ifadelerini kullandı. A Haber'de Sabah Ajansı'nda Erkan Tan CHP'li vekile çok sert çıkıştı ve meydan okudu: 16 Nisan'da EVET diyeceğim, Sarıyer'deyim denizin kenarındayım. Delikanlıysan gel beni de denize dök bakayım...