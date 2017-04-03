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‘Evet’çileri tehdit eden ’li vekile meydan okudu

  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 09:17
Erkan Tan ‘Evet’çileri tehdit eden CHP’li vekile meydan okudu
Erkan Tan ‘Evet’çileri tehdit eden CHP’li vekile meydan okudu

'li milletvekili , halka referandum tehditleri savurdu. A Haber'de Sabah Ajansı'nda CHP'li vekile çok sert çıkıtı.

Konya milletvekili , sık sık skandallarla gündeme gelen Halk TV'deki programa katılarak Türk halkına referandum tehditleri savurdu. Bozkurt ''evet çıkarsa sizi denize dökeriz" ifadelerini kullandı. A Haber'de Sabah Ajansı'nda CHP'li vekile çok sert çıkıştı ve meydan okudu: 16 Nisan'da EVET diyeceğim, Sarıyer'deyim denizin kenarındayım. Delikanlıysan gel beni de denize dök bakayım...