İşte darbeci hainlerin ABD ve Avrupa rotası

Teröristbaşı Gülen’den talimat almak için 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz ve üç numarası Kemal Batmaz’ın aynı tarihlerde ABD’ye gittiği ortaya çıktı. Akıncı Hava Üssü iddianamesinde adı Yutta Sulh Konseyi ve FETÖ’nün yöneticisi olarak geçen Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş’un ise 21 Şubat'ta İncirlik'ten ABD'ye uçtuğu tespit edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanmasıyla, kanlı darbe girişiminin perde arkasındaki olaylar da ortaya çıkmış oldu. 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş'un 21.02.2016 tarihinde Adana- İncirlik'ten ABD'ye kalkış yapan 3 uçaktan bir tanesiyle ABD'ye gittiği ve darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz ve üç numarası Kemal Batmaz'ın da ABD'de olduğu ortaya çıktı. Nurettin Oruç ve Emine Toruoğlu Aslan'ın Almanya'ya, Kubilay Selçuk'un İngiltere'ye, Engin Yetkin'in ise o tarihlerde İspanya'ya gittiği belirlendi.

İNTERNET SİTESİNDEN MESAJ

İddianamede ABD'deki buluşma şöyle anlatıldı: Şüpheli Öksüz'ün 14.03.2016 tarihinde Ankara'ya gelerek yaptığı toplantı sonrasında 17.03.2016 tarihinde ABD'ye gittiği ve 21.03.2016 tarihinde ABD'den Türkiye'ye dönüş yaptığı, aynı dönemde yani 17.03.2016-21.03.2016 zaman aralığında şüphelilerden Batmaz, Hakan Çiçek ve Oruç'un da ABD'de olduğu ve aynı dönemde asker şüphelilerden Tümgeneraller İdris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un İngiltere'ye çıkış yaptığı, şüpheli Öztürk'ün damadı Karakuş'un da aynı dönemde ABD'de bulunduğu, bu dönemde örgüt lideri Gülen ile ABD'de darbenin nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve 21.03.2016 tarihinde Gülen'in yeşil cübbe giyerek www.herkul.org isimli internet sitesi üzerinden örgüt mensuplarına dolaylı mesajlar verdiği anlaşılmıştır."

AKTARMALI UÇUŞLA PENSİLVANYA'YA

Şüpheli Adil Öksüz'ün 25.06.2016 tarihinde ABD'den döndükten sonra darbeye hazırlık faaliyetlerine Türkiye'de devam ettiği belirtilen iddianamede, "Bu tarihten sonra Ankara'ya geldiğinde 34 SIR 49 plakalı aracını kullanmadığı, ayrıca yukarıda anlatılan seyahatleri gerçekleştirirken Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'un farklı günlerde ülkeden çıkmaya, aynı gün çıktıklarında da farklı uçakla gitmeye, bazen Avrupa ülkeleri üzerinden ABD'ye gitmeye tedbir kuralları gereği özen gösterdikleri anlaşılmıştır." (Akşam)