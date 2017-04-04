Cumhuriyet yazarı İdlib'teki katliam ile dalga geçti

Suriye rejimi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zehirli gaz saldırısı gerçekleştirdi. Muhaliflere bağlı İdlib Sağlık Müdürlüğü, saldırıda 100 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var. Suriye'de bunlar yaşanırken Cumhuriyet yazarı Ceyda Karan, yaşanan katliamla ilgili olarak skandal bir paylaşım yaptı.

SARİN GAZI KULLANARAK ZEHİRLEDİLER

Suriye'de rejime ait uçaklar, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin denetimindeki İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırıları düzenledi. Hava saldırılarının birinde zehirli gaz kullanıldı.

Muhaliflere bağlı İdlib Sağlık Müdürlüğü, saldırıda 100 kişinin öldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çok sayıda çocuk da var.

CUMHURİYET YAZARI DALGA GEÇTİ

Suriye'deki katliama Türkiye'den tepki yağarken Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan, katliamı eleştiren tek kelime etmezken üstüne çırpınarak ölen insanlarla dalga geçti. Ceyda Karan twitter hesabından paylaştığı haberin altına "Bari gaz maskesi takıp çıplak ellerle müdahale etmeselerdi" yazdı.