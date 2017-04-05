15 Temmuz gazisinden 'kontrollü darbe' tepkisi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan Yusuf Çiftçi, "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Çiftçi, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) dizinden ve koltuk altından vurulup gazi olduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarına tepkisini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü için sarf ettiği söylemleri "talihsiz açıklama" olarak değerlendiren Çiftçi, "Üzerimize kurşunlar yağdırdılar, biz geri dönmedik. Allah'ın verdiği cesaretle orada bulunduk ve birçok şehit ile gazimiz var. Kılıçdaroğlu, bu verilen canların, dökülen kanların vebalini ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Kendisini kınıyoruz. İmkan dahilinde olursa hukuki olarak da kendisinden davacı olacağız. Dokunulmazlık zırhından bir gün sıyrılınca kontrollü olarak davayı yürüteceğiz." dedi.