15 Temmuz gazisinden 'kontrollü darbe' tepkisi

Giriş Tarihi: 5.4.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 20:21
15 Temmuz gazisinden 'kontrollü darbe' tepkisi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dizinden ve koltuk altından vurularak gazi olan , Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" iddialarına tepki gösterdi.

FETÖ'nün sırasında gazi olan , "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı 'na tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Çiftçi, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) dizinden ve koltuk altından vurulup gazi olduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarına tepkisini dile getirdi.

15 Temmuz gazisinden 'kontrollü darbe' tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü için sarf ettiği söylemleri "talihsiz açıklama" olarak değerlendiren Çiftçi, "Üzerimize kurşunlar yağdırdılar, biz geri dönmedik. Allah'ın verdiği cesaretle orada bulunduk ve birçok şehit ile gazimiz var. Kılıçdaroğlu, bu verilen canların, dökülen kanların vebalini ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Kendisini kınıyoruz. İmkan dahilinde olursa hukuki olarak da kendisinden davacı olacağız. Dokunulmazlık zırhından bir gün sıyrılınca kontrollü olarak davayı yürüteceğiz." dedi.

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15 Temmuz gazisinden 'kontrollü darbe' tepkisi
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