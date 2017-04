Atatürk’ün gazetesini terör sözcüsü yaptılar

Terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye müzahir olduğu iddia edilen Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Başsavcıvekili Mehmet Akif Ekinci ile savcı Yasemin Baba'nın hazırladığı iddianamede; Atatürk'ün talimatıyla yayın hayatına başlayan gazetenin, son 3 yılda kuruluş felsefesinden saptırıldığı ve terör örgütlerinin sözcüsü haline getirildiği vurgulandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye göre; 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yurtdışına kaçan, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasında da firari sanık olarak yargılanan Can Dündar bir numaralı şüpheli. Dündar ile birlikte Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Aydın Engin'e "Silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar, Akın Atalay, Orhan Erinç ve Önder Çelik'e "Örgütlere yardım ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 11.5 yıldan 43 yıla kadar, Musa Kart ve Hikmet Çetinkaya'ya aynı iki suçtan ayrı ayrı 9.5 ile 29 yıla kadar, Ahmet Şık'a ise "PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte bu örgütlere yardım" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Hakkında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis talep edilen Twitter'daki "jeansBiri" hesabının sahibi öğretmen Ahmet Kemal Aydoğdu, "FETÖ yöneticiliği"yle suçlandı. İşte suçlamalar:2013'ten itibaren şüpheli Can Dündar ile birlikte gazetenin kuruluş çizgisi dışına çıkıldı. Dündar'ın 8 Şubat 2015'te genel yayın yönetmenliğini üstlenmesinden sonra, gazetenin yayın politikası radikal şekilde değişti. Gazete bu dönemde adeta FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı oldu.FETÖ'nün Taraf, Zaman, Bugün, Samanyolu TV gibi yayın organları kamuoyu nazarında güvenilirliklerini kaybedince örgüt algı operasyonlarını özellikle Cumhuriyet üzerinden yapmak istedi.Atatürkçü çizgisiyle bilinen, TSK mensupları arasında ve bürokraside rahatlıkla kendisine yer bulabilen Cumhuriyet bu amaçla hedef seçildi. Gazete ve FETÖ'nün birbirine bütünüyle zıt çizgilerde olması sorunu, gazetenin yayın politikasını belirleyen Cumhuriyet Vakfı'nın ele geçirilmesiyle çözüldü. Şüphelilerden Orhan Erinç'in FETÖ'cü Halit Esendir'le, Aydın Engin'in FETÖ İsrail imamı Harun Tokak'la, Can Dündar'ın FETÖ'nün polis akademisi imamı Önder Aytaç, örgütün basın yayın yapılanması sorumlusu Ekrem Dumanlı, FETÖ'nün eski savcısı Muammer Akkaş (25 Aralık savcısı), FETÖ şüphelisi eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla, Murat Sabuncu'nun FETÖ'cü eski şike hakimi Mehmet Ekinci'yle irtibatı tespit edildi.