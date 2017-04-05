Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de muhtarlara hitap ediyor

Giriş Tarihi: 5.4.2017 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de muhtarlara hitap ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de muhtarlara hitap ediyor
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