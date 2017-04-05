Son dakika haberi: PKK’lı hainler ormanlık alanda kıstırıldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu ve bağlı 3 mezrada bölgedeki operasyonlar nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölgelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisinde 5 Nisan 2017 günü saat 03.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi.

DAĞLIK VE ORMANLIK ALANDAKİ TERÖRİSTLER KISTIRILDI

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı 7 köy ve 8 mahalle kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Genç İlçesi'nin güneyindeki dağlık ve ormanlık alandaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek operasyon öncesi 7 köy ve 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Genç İlçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç İlçesi Dikpınar, Gerçekli, Döşekkaya, Üçgül, Kavaklı, Dedebağ ve Gözertepe köyleri ile Demirboğa, Karataş, Çekmece, Araklı Yeniler, Ekinli, Güllüce ve Bayramlı mahalleleri arasında kalan bölgede operasyonel faaliyet planlanmıştır. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04.04.2017 Salı günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."