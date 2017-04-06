300 STK ‘evet’ dedi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'na(TGTV) bağlı 300 kuruluş referandumda evet oyu vereceklerini açıkladı. Ortak açıklama, Haliç Kongre Merkezi'nde dün yapıldı.



'EVET' YÜ ZDE 60'I GEÇER

16 Nisan'da referanduma istikrarlı ve güvenli Türkiye için evet kararı aldıklarını belirten TGTV Başkanı Avukat Hamza Akbulut, "Biz Türkiye'de yüzde yüz halk tabanını temsil ediyoruz. Referandum'da yüzde 60'ın üzerinde evet bekliyoruz" dedi. Yeni bir hükümet sisteminin icat edilmediğini belirten Akbulut, "Uygulanacak olan gelişmiş ülkelerde de var olan başkanlık sistemidir. Cumhurbaşkanına kanunlara aykırı olmamak kaydıyla kararname çıkarma ve veto yetkisi veriliyor. Bu yetki de Meclis tarafından sınırlandırılabiliyor. Cumhurbaşkanı, sınırsız yetkiye sahip değildir" diye konuştu.