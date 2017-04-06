: Kardeşçe yaşamın temellerini atmak için EVET diyoruz

Giriş Tarihi: 6.4.2017 15:19 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 18:07
Bülent Yıldırım: Kardeşçe yaşamın temellerini atmak için EVET diyoruz

Başkanı , 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasanın oylanacağı da 'Evet' diyeceklerini söyleyerek gerekçelerini sıraladı. Yıldırım, "Her türlü askeri ve sivil bürokrasinin vesayetine son vermek, farklı görüş ve fikirlere rağmen adalet ve güven içinde bir arada kardeşçe yaşamın temellerini atmak için EVET diyoruz" dedi. İşte Bülent Yıldırım'ın açıklamaları;

İŞTE İHH BAŞKANI BÜLENT YILDIRIM'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR;

1950'lerden bu yana Anadolu coğrafyası üzerinde emelleri olan küresel emperyal güçlerin plan ve oyunları malesef ülkemizi çok farklı ideolojik kamplaşmalara sürüklemiştir.

2. SYKES PiCOT'U HATIRLATMAKTA

Hepimiz tam bağımsız özgür Türkiye'nin hayalini kurmamıza rağmen bunu için ortak inanç ve akıl zemininde bir türlü buluşamıyoruz. İçinde yaşadığımız coğrafya süreç ve mecburiyetler 2. Sykes Picot'u hatırlatmaktadır.

"KARDEŞÇE YAŞAMIN TEMELLERİNİ ATMAK İÇİN EVET DİYORUZ"

Her türlü askeri ve sivil bürokrasinin vesayetine son vermek, farklı görüş ve fikirlere rağmen adalet ve güven içinde bir arada kardeşçe yaşamın temellerini atmak için EVET diyoruz.

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Bülent Yıldırım: Kardeşçe yaşamın temellerini atmak için EVET diyoruz
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