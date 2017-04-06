İşte Esad rejiminin dünyanın gözü önünde işlediği insanlık suçları!

Suriye'de 5 yılı aşkın süredir Beşar Esad ve ona bağlı rejim güçleri masum sivilleri katlediyor. Suriye İç Savaşı'nda bugüne kadar yaklaşık 7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Esed rejimi, 50 binden fazla Suriyeliyi işkenceyle katletti. Suriye'de iç savaşın başladığı günden bugüne yaşanan katliamların bilançosu şöyle; Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine sığınmak zorunda kaldı.

Ülke içinde göç eden kişi sayısının yaklaşık 10 milyon olduğu tahmin edilen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçmiş durumda. Suriye'de kayıp sayısı 100 bin yaralı sayısı ise 2 milyondan fazla. Çeşitli nedenlerden dolayı 250 bin kişi tutuklu ve tutukluların 10 binden fazlası çocuklardan oluşuyor. Tutuklu kadın sayısının 7 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. İşkenceyle hayatını kaybeden kişi sayısının 50 bin olduğu Suriye'de sadece Sednaya Askeri Hapishanesi'nde 13 bin mahkum toplu infaz yoluyla öldürüldü. Esed Rejimi onlarca kez kimyasal silah kullandı Esad, son 4 yılda sivillere yönelik onlarca defa kimyasal silahlı saldırı yaptı.

Bu saldırılar sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olan binlerce sivil hayatını kaybetti. İşte Beşer Esed'e bağlı rejim güçlerinin kimyasal silah saldırıları bilançosu: 21 Ağustos 2013: Esed rejimi, sarin gazıyla Şam'da katliam yaptı. Guta'da çoğu kadın ve çocuk bin 400'den fazla kişi öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı. 16 Mart 2015: İdlib'de yer alan Sarmin'de klorin gazı saldırısı düzenlendi. Onlarca sivil yaşamını yitirdi. 12 Nisan 2015: İdlib vilayetinde yer alan Talmenes'te helikopterlerle klorin gazı saldırısı düzenlendi. Saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti. 4 Nisan 2017: İdlib'in Han Şeyhun beldesinde klor ve sarin gazlarıyla saldırıldı. Çocuklar da dahil 100'den fazla sivil hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralıların tedavi edildiği hastane rejim uçakları tarafından vuruldu.