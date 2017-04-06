Sağlık Bakanlığı, otopsi sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Suriye'de yaşanan patlama sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralılar ve ölenlerin otopsi sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk tahlil sonuçlarına göre hastalarda kimyasal maddeye (sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlanıldığını bildirdi.

"SARİN GAZI BULGULARINA RASTLANMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığından Suriye'de yaşanan patlama sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralılar ve ölenlerin otopsi sonuçlarıyla ilgili son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Hatay'daki hastanelerde 30, Adana Balcalı Üniversite Hastanesinde 1 olmak üzere toplam 31 yaralı bulunmaktadır. 3 ağır yaralı hayatını kaybetmiştir. İlk tahlil sonuçlarına göre hastalarda kimyasal maddeye (sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlanmıştır" denildi.

"OTOPSİ İŞLEMLERİ DSÖ YETKİLİLERİ İLE BİRLİKTE YAPILDI"

Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve DSÖ yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapıldığı belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapılmaktadır. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafından alınan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KİMYASAL KATLİAM ESAD'IN İŞİ

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