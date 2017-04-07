Belgesi yine sahte çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu'nun, "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" açıklamalarının kaynağı ile çarpıcı bir gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesi'den Batuhan Yaşar'ın iddiasına CHP'ye gönderilen mail, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a denizbayrak83@gmail.com adresinden 4 Kasım 2016'da yani ABD başkanlık seçimlerinden 3 gün önce gönderildi. 15 Temmuz darbe girişiminin MİT tarafından daha önce planlandığı, medya planlamasının MİT tarafından yapıldığı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu'nun da MİT elemanı olduğu iddia edilen o mailde, bu isimlerin MİT'e çalıştığına dair sözde resmi belgeler de yer aldı. Mail ve ekli belgeler yine Çıray tarafından 5 Kasım 2016'da İzmir Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi. Savcılığın 14 Kasım 2016'da talebi üzerine belgeleri inceleyen MİT, belgenin sahte olduğu ve içerisinde MİT'le ilgili iddia edilen bilgilerin gerçek olmadığı yanıtını verdi. MİT'ten gelen bilgi üzerine İzmir Cumhuriyet Savcısı, konunun işleme konmasına gerek olmadığına karar verdi. Ancak bu mail sayesinde FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında da kullandığı sahte belgeler taktiği yeniden devreye girdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün algı operasyonları üzerinden söylemlerini oluşturmaya devam etti. FETÖ, CHP'yi kullanarak hem kafaları karıştırmaya ve davaları sulandırmaya hem de önemli adamlarını temize çıkartmaya çalıştı.



BAŞBAKANLIK'TAN CHP'YE YALANLAMA

Bu arada Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in "Başbakanlık Müsteşarlığı'na teslim ettim" dediği yazının aynı zamanda medya ile paylaştığı çalışma ile aynı olduğu, başkaca bilgi ve belgeyi içermediği belirtildi.



MİT: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dair MİT dün açıklama yaptı. Açıklamada ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen iddiaların, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüştüğünün görüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır" denildi. MİT açıklamasında ByLock'a ilişkin ilk tespitlerin, Mayıs 2016'da adli makamlara, güvenlik birimlerine ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşıldığına yer verildi.