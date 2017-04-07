ByLock’u aklayan habere TGC ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
(TGC), Aydın Doğan medyası
nın FETÖ'yü aklamak için yaptığı sipariş ByLock röportajına 'en iyi haber ödülü' verdi. Cemiyet'in 'en iyi haber' listesinde, Türkiye'yi uçurumun eşiğine getiren hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair binlerce çarpıcı haber ve görüntüye yer veren Turkuvaz Medya, Yeni Şafak ve S Medya'dan bir tek haber yok... Aydın Doğan'ın Hürriyet'i, muhabir İsmail Saymaz'ı ABD'ye gönderip, FETÖ'cülerin devlete ihanet için kullandıkları haberleşme programı ByLock'u yapan Giresun doğumlu David Keynes adlı kişiyle röportaj yapmıştı. Kendilerini gizlemeye çalışan FETÖ'cülerin deşifre edilmesi açısından önemli bir delil olan ByLock'un 'suç delili olamayacağı'nı vurgulamak ve 'FETÖ'yü aklamak' için yapılan algı röportajı, infial yaratmıştı. Hatta savcılık, 24 Ekim 2016'da,yayımlanan haber nedeniyle Hürriyet'e soruşturma açmıştı. Saymaz'ın ödül alan 'İşte herkesin aradığı ByLock' başlıklı haberinde, "ByLock'ta darbe planı yapılmadığı" şeklinde, hain örgütü aklamaya yönelik ifadeler yer alıyordu.
15 TEMMUZ GEÇİŞTİRİLDİ
Geçen
yıl Türkiye'nin en önemli olayının 15 Temmuz darbe girişimi olmasına rağmen, TGC'nin hakim zihniyeti, bu konuyu 'kerhen' 2 televizyon haberine ve bir fotoğrafa verilen ödülle geçiştirdi. Asıl ödüller ise TGC yönetimini elinde bulunduran, ağırlıkla Doğan ve Ciner grupları ile FETÖ'cü Cumhuriyet, Birgün gibi yayın gruplarınca paylaşıldı. TGC'nin en iyi siyasal haberinin, 15 Temmuz haberlerinden biri değil de Hürriyet'te 16 Nisan'da yayımlanan "16 Günde Beraat" başlıklı haber olması, hayli düşündürücü. FETÖ'nün mali yapılanmasıyla ilgili binlerce kirli ilişki ağının deşifre edilmesine rağmen, TGC'nin ekonomi dalında ödüle layık bir haber bulamaması da diğer bir skandal.