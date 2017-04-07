Cumhuriyet çalışanına Bylock gözaltısı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcıları ile irtibatlı çıkmaları ardından bu kez bir çalışanı da bizzat ByLock kullanıcısı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Yunus E. İ.'nin ByLock kullanıcısı olduğunun belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığı'nın talimatı üzerine şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürülen şüpheli sorguya alındı.