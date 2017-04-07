Cumhuriyet çalışanına gözaltısı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 7.4.2017 09:00 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 09:21
Cumhuriyet çalışanına Bylock gözaltısı

çalışanı Yunus E. İ., Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

yönetici ve yazarlarının Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme uygulaması kullanıcıları ile irtibatlı çıkmaları ardından bu kez bir çalışanı da bizzat ByLock kullanıcısı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Yunus E. İ.'nin ByLock kullanıcısı olduğunun belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığı'nın talimatı üzerine şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan caddesindeki yerleşkesine götürülen şüpheli sorguya alındı.

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Cumhuriyet çalışanına Bylock gözaltısı
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