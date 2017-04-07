‘Erdoğan bize daha çok özgürlük getirdi’

SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI / ADIYAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017
‘Erdoğan bize daha çok özgürlük getirdi’
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetlerine katılan ve elindeki Türk bayrağıyla "Darbeye hayır" yürüyüşlerinin en ön safında yer alan, 'daki Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Grigoryos Melki Ürek, SABAH'a u değerlendirdi: Biz her zaman ülkemizde huzur ve barıştan yanayız. Söz konusu vatan olunca hepimizin arzusu bir olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde bu ülkedeki kiliseler restore edildi. Erdoğan, bize daha çok özgürlük getirdi. Referandum, vatandaşlarımızın sağduyusu, inisiyatifi ve ileri görüşüyle güzel sonuçlanacak.
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‘Erdoğan bize daha çok özgürlük getirdi’
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