15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetlerine katılan ve elindeki Türk bayrağıyla "Darbeye hayır" yürüyüşlerinin en ön safında yer alan, Adıyaman
'daki Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Bölge Metropoliti Mor Grigoryos Melki Ürek, SABAH'a referandum
u değerlendirdi: Biz Süryaniler
her zaman ülkemizde huzur ve barıştan yanayız. Söz konusu vatan olunca hepimizin arzusu bir olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde bu ülkedeki kiliseler restore edildi. Erdoğan, bize daha çok özgürlük getirdi. Referandum, vatandaşlarımızın sağduyusu, inisiyatifi ve ileri görüşüyle güzel sonuçlanacak.