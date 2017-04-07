Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınına katıldı.

Erdoğan'a "Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim" şeklinde soru soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da..."

PUTİN HALA BUNU ANLAMADIYSA...

Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu ' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım.

REFERANDUM SÜRECİ

Geldiğimizde hep şunu söyledim ben arkadaşlara. Türkiye'yi 4 temel direk üzerinde yükseltmemiz lazım. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 temel direk üzerinde yükselen Türkiye'nin, ardından ulaşım, enerji, gıda, tarım, bunlarla da bu işi yaygınlaştırmalıyız. Ve bak bu alanda biz ilk adımı attık. Eğitimde bunu başardık. Sağlıkta yaptığımız dev reformla bunu başardık. SSK, Emekli Sandığı, her bakanlığın kendine ait hastaneleri. Hepsini bunların birleştirdik. Yönetmek başka bir şey.

CHP'Lİ VEKİLİN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

(Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine yaptığı yorum hakkında...) Burada çarpıtılan bir şey yok. Her şey açık net ortada. Bu adam gerçekten dört dörtlük cahil bir adam. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Bu ülkede "evet" diyeni denize dökemezsin. Arkadaşlar dava açıyor. Peşi bırakılacak bir şey değil.

Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bu adamı partiden uzaklaştırmasıdır. Atatürk'ün partisine sen böyle adamları nasıl topluyorsun? Bu adamı Samsun'a sokmazlar. Seni Amasya'ya sokmazlar. Sakarya'ya giremezsin bile. İzmir'den dökecekmiş. Neyi döküyorsun? "Evet" diyenleri Yunan ordusuna benzetiyor.

Bizim arkadaşlarımızın ağzından hiç böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey olur mu? Sonuna kadar hukuki yollara başvuracağız.

Kılıçdaroğlu şu anda ipe un seriyor. Bunların olmasında da hayır var. Benim sağduyulu vatandaşım zaten bunları dinleye dinleye 16 Nisan'da sandığa gidecek ve "evet" mührünü basacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN "KONTROLLÜ DARBE" SÖZÜ

Benden önce havalimanına iniyorsun, orada onbinlerce kişilik kalabalığı görüyorsun. Neden orada kalmıyorsun da, Bakırköy ilçe başkanının evine gidiyorsun. Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım diyordun. Tankın üzerine çıksaydın.

Ben oraya geldiğimde uçaklar üzerimizden alçak uçuş yapıyorlardı. Öğleye kadar İstanbul'da kaldım. Operasyonları oradan yürüttük. Siyasetçiye yakışan budur. Sen kalkıp da tepenin arkasına saklandığın zaman millet dağın arkasına saklanır.

Dün akşam cevap veriyor. Benim koruma müdürümü arasalardı ben de gelirdim diyor. Şu hale bak ya. Böyle laubali bir yaklaşım tarzı olabilir mi? Bir de tutuyor "kontrollü darbe" girişiminden bahsediyor.

"O GECE KAÇMAK YERİNE MİLLETİN ARASINDA KALSAYDIN..."

O gece tankları gördüğünde kaçmak yerine milletin arasında kalsaydı bu konuda konuşma hakkı olurdu. Ama o gece kontrollü koltukta oturduğu için rahat konuşuyor.

Çıkıyor belgelerden bahsediyor. "Yanımda değil" diyor, bir de "cevabını onlar versin" diyor. Elinde dosya varsa, cevabı da vardır. Onu söyle.

"Kontrollü darbe" FETÖ'nün ifadesi. Oradan alıntı yapıyorsun, konuşuyorsun. Cevabı da Sayın Yıldırım'dan bekliyor. Cevabı ondan niye bekliyorsun. Açıkla işte.

Şayet elinde belge var da bunları savcılığa vermekten imtina ediyorsa, bu millete ihanet ediyor.

"Cumhurbaşkanı olayı örtmek istiyor" diyor bir de. Bu terbiyesizliktir.

Diyorum ki, çok açık net: Elinde belge, bilgi varsa yargı mekanizmasına bunu ver. Orada da kaçamak yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez anlattı

SURİYE YORUMU

Bir yerde harekat yapılıyorsa, bu harekatın yol izini izlendikten sonra görürsünüz. Biz Cerablus'a girdik, ama kimse Rai'yi beklemiyordu. Biz bir anda Rai'ye girdik. Yine kimsenin beklemediği şekilde Dabık'a da girdik.

Ondan sonra hedef El Bab'tı. Ki onlar için önemli bir merkez. Hakikaten uğraştırdı da bizi. Ama ÖSO'yla birlikte El Bab'ı da hallettik.

Bakıyoruz ki Münbiç'te bazıları bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Sayın Obama malesef orada PYD'yi koruma gayreti içerisinde oldu. Onlara silah yardımı yaptı. Çok ciddi bir yardım yaptı. Elimizde belgeler var.

Aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor, gelin beraber yapalım. Ama Münbiç'in sahibi Araplardır.

Seçim de olsa biz Suriye'yi bir kenara koyamayız.