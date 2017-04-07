Son dakika haberi: Suriye, ABD tarafından vurulmadan önce hepsi kaçırılmış

Ünlü Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

SALDIRI BEKLENİYORDU

Öte yandan gelen son dakika gelişmesine göre, Suriye, ABD'nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının 'sınırlı olduğunu ve beklendiğini' açıkladı.

Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERİ: ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ