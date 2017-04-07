haberi: , tarafından vurulmadan önce hepsi kaçırılmış

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 10:03
Son dakika haberi: Suriye, ABD tarafından vurulmadan önce hepsi kaçırılmış

Esed Rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssündeki hedefler, tarafından vurulmadan önce li ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi.

Ünlü li gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

SALDIRI BEKLENİYORDU

Öte yandan gelen gelişmesine göre, Suriye, 'nin Şayrat hava üssüne yönelik saldırısının 'sınırlı olduğunu ve beklendiğini' açıkladı.

Suriye Enformasyon Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERİ: ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Suriye, ABD tarafından vurulmadan önce hepsi kaçırılmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz