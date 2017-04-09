Adil Öksüz o toplantıda kafası karışık FETÖ’cü generale bakın ne cevap vermiş?

"DARBE BAŞARISIZ OLURSA NE YAPACAĞIZ?"

"İddianamede ayrıca soruşturmanın gizli tanıkları olan Şapka ve Kuzgun kod isimli kişilerin ifadeleri doğrultusunda 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada darbenin son hazırlıklarının yapıldığı belirtiliyor.

Bu toplantıya katılan bazı subaylar ise şunlar: Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık, Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Mustafa Barış Avıalan ve Kurmay Albay Murat Koçyiğit. İddianameye göre o toplantıda ilginç bir şey oluyor. Bazı darbeci subaylar darbe girişiminin başarı ile sonuçlanamayacağı görüşünü ortaya attığında Adil Öksüz, "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım. Allah'ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır" diyor.

Allah'ın yardımı ile millet, devlet içindeki hain örgütün iç işgal harekâtını durdurdu. Bundan sonraki en önemli iş, Akıncılar İddianamesi gibi suç ve delile odaklanan güçlü iddianamelerle FETÖ ile 'hukuki savaş' sürecini nihayete erdirmek."

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