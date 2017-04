İşte Yenikapı Ruhu bu

Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'daki 'Büyük İstanbul Mitingi' nde alanı dolduran milyonlarca vatandaşa seslendi. Erdoğan konuşmasında 16 Nisan'daki anayasa ve hükümet sistemi değişikliği referandumuyla ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Kılıçdaroğlu utanmadan 'Kontrollü darbe' diyor. Kontrollü koltukta oturan her işin böyle yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya! CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir 'evet' oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum.İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'evet' diyecek ki, bu ülkeye kem gözle bakan herkes titreyecek. 99 yıl öncesinin kara günleriyle yanıp tutuşanlar dersini alacak. 16 Nisan'da çıkacak 'evet', FETÖ hainlerinin, PKK örgütünün, DEAŞ denen katliam makinesinin, DHKP-C denen cinayet şebekesinin kökünü kurutacak.İstanbul 16 Nisan'da 'evet' diyerek 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalışanların taşeronluğunu yapan FETÖ hainlerinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul PKK terör örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul 'evet' diyerek DEAŞ denen katliam makinesinin, DHKPC denen cinayet şebekesinin kökünü kurutmaya hazır mı? İstanbul FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP yönetimine dersini vermeye hazır mı? İstanbul, bir kısım Avrupa ülkelerine 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' demeye hazır mı?"Partili Cumhurbaşkanı olur mu, diyorlar? Atatürk ve İnönü partili değil miydi? Yanlış kararlar mı verdiler?Ülkemizde 48 hükümet kuruldu. Seçimler her 5 yılda bir yapılmış olsaydı topu topu 15-20 hükümet kurulacaktı. Hala bakıyorsunuz karşımızdakiler bir şeyi temelsiz şekilde savunuyor. Dürüst olun. Ülkeyi batırdınız.Ülkemiz ve milletimiz istikbali için endişe duyan tüm siyasiler bu gerçeği görmüşler. 16 Nisan'da yaptığım Amerika'yı yeniden keşfetmek değil, merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a kadar bütün liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak, birileri ortalığı toz dumana karıştırdı. Karanlık cinayetlerle, bildirilerle, tahriklerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Her seçim bir imtihana dönüştü. Her saldırı milletimiz ile birlik olup söndürdüğümüz bir ateş topuna dönüştüBir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan parti, cumhuriyetin partisi olamaz. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder.Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.Bu referandum alelade bir oylama değil, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıyor.Büyük İstanbul Mitingi'nde ilk konuşmayı yapan Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumuyla ilgili güçlü mesajlar verdi. İşte konuşmasına "İstanbul, şehirlerin anası, İstanbul barışın, hoşgörünün, direnişin, kahramanlığın sarsılmaz kalesidir. Türkiye'nin her şehrinden sizlere selam getirdim değerli İstanbullular." diye başlayan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri;İstanbul bugün "sizi denize dökeceğiz" diyenlere işte cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul muhteşem!Ne 15 Temmuz'u unuturuz, ne de unutulmasına müsaade ederiz. 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere, kontrollü darbe diyenlere İstanbul 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki: 15 Temmuz kontrollü darbedir. Madem bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp, milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası. Kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Ne çukur kazanlar ne de Pensilvanya'nın alçak FETÖ örgütü milletin yolunu kapatamadılar, kapatamayacaklar. Şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için 16 Nisan, bir milat olacak, milat. Sandıktan çıkan her 'evet' ile Türkiye, gücüne güç katacak, her 'evet' şer odaklarının hesaplarını bozacak.Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Türkiye'de artık güçlü Meclis dönemi başlıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak.Miting'e Türkiye'nin dört bir yanından, her yaştan vatandaş katıldı. Türkiye'nin aydınlık geleceği için 'evet' diyeceklerini söyleyen vatandaşların arasında engelliler, yaşlılar, gençler ve gaziler de vardı.Biz eski dönemleri herkesten iyi biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakar derler ya biz o ateşleri gördük. İşte o yüzden evet diyoruz.: Bu coşkuyu televizyondan izlemek yerine buraya gelmek istedim. Eski Türkiye, Erdoğan sayesinde değişti. Bu değişimin devam etmesi için tabii ki evet diyeceğim. Eskiden CHP'ye oy verirdim ama artık AK Parti'ye oy veriyorum.15 Temmuz'da nasıl dik durduysak 16 Nisan'da da bu duruşumuzu devam ettireceğiz. Allah izin verdiği sürece, bu can bu bedende olduğu sürece ay yıldızlı bayrağı indirmek isteyenlere, İslamiyet'i yok etmek isteyenlere 16 Nisan'da 'evet' cevabıyla gereken dersi vereceğiz.Vatanımın milletimin geleceği için evet. Bölünmez bir Türkiye için evet. Ben eski Türkiye'yi yaşadım nasıl hayır diyebilirim.15 Temmuz sabahına uyandığımda sokakta darbeci askerleri görmek istemedim, bunun için karşılarına dikildim, beni bir metre mesafeden vurdu. Sonuna kadar evet diyoruz.Dış güçlere karşı vatanımız ve milletimiz için 'evet'. Referandum ile Meclis 18-25 yaş arası gençleri kazanacak.Ellerindededelerinin gazilik madalyasıile geldiler) Torunlarımızın geleceğiiçin, vatanımız, milletimiz içinyürekten 'evet' diyoruz.Türkiye'nin karşısındaolan bütün düşmanları 'hayır'diyor. Biz 'evet' diyoruz. Engelsizbir Türkiye için'evet' diyoruz.: Vatan, milletiçin 'evet'i destekliyoruz.İnşallahgüzel günler göreceğiz.Artık günlerce devlet işleriiçin kapı önlerinde beklemeyeceğiz.'Aşkımız memleket, millet için evet' sloganıyla gerçekleştirilen büyük buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden vatandaşlar metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle Yenikapı Meydanı'na akın etti. CHP konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'evet çıksa bile sizi denize dökeriz' şeklindeki küstah sözlerine cevap alana motorla denizden gelen Silivrililer'den geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkmadan önce kendi ağzından şiir okuduğu 'evet' klibi ilk kez gösterildi.Vatandaşlar 100'den fazla arama noktasından geçerek meydana giriş yaptı. Alana girişte vatandaşlara Türk bayrakları ve "evet" yazılı flamalar dağıtıldı. Dev meydan, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleriyle süslendi.Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yazıldı.Miting nedeniyle Yenikapı'ya çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı.Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi.Mitingde protokol tribünü uygulaması yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şehit yakınları, gaziler, ve engelli vatandaşlarla birlikte oturdu.Miting al anında 5 bin polis, 700 Sağlık personeli ve ambulanslar da miting alanında hazır bulundu. Mitingte görevli polisler karnı acıkan engelli vatandaşları kendi elleriyle doyurdu. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da alana gelerek incelemelerde bulundu. 185 deniz aracı ve binlerce otobüs de mitinge katılanlar için görev yaptı./ SABAH