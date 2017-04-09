Mardin'de PKK'nın 4 bölge sorumlusu öldürüldü!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, GAP-Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Tabanca, 10 adet el bombası ve 1 Adet Telsiz ele geçirilmiştir" denildi.