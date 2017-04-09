'de 'nın 4 öldürüldü!

İHA

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Giriş Tarihi: 9.4.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 18:41
Mardin'de PKK'nın 4 bölge sorumlusu öldürüldü!

’in ilçesindeki operasyonda öldürülen 7 teröristten 4’ünün üst düzey örgüt mensubu ve çeşitli bölgelerin sorumluları olduğu ortaya çıktı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında , GAP-Urfa bölge sorumlusu, sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Tabanca, 10 adet el bombası ve 1 Adet Telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

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Mardin'de PKK'nın 4 bölge sorumlusu öldürüldü!
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