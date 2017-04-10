'dan Valiliği'ne !

AA

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Giriş Tarihi: 10.4.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum Valiliği'ne ziyaret!

Recep Tayyip , Valiliği'ni etti.

, Abide Meydanı'nda düzenlenen " Buluşması"nın ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle ne gitti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangası tarafından karşılanan Erdoğan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Vali 'tan kentle ilgili brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleşen in ardından Erdoğan, valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile milletvekilleri de bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum Valiliği'ne ziyaret!
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