Düğün salonu görünümünde sahte içki tesisi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca sahte içki üreticilerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul genelinde dağıtılacak olan binlerce litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde yabancı uyruklu şahısların sahte içki üretimi yaptığı ihbarı üzerine eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

DÜĞÜN SALONUNDA İMALATHANE

Operasyonda Başakşehir'de bulunan bir düğün salonunun alkol üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Operasyon esnasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli, Jandarma ekiplerinin dikkati sonucunda ara sokaklarda kıskıvrak yakalandı.

TEKEL GİBİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 3 adet özel dizayn edilmiş damıtma kazanı ve tertibatı, 1 adet jeneratör, bin litre şişelenmeye hazır sahte rakı, bin 200 litre etil alkol, 356 litre sahte İstanblue Votka, şişelenmiş 289 litre sahte Yeni Rakı, şişelenmiş 8 litre sahte Burgaz Rakı, 18 litre sahte viski, 200 adet sahte TAPDK Bandrolü, 7 bin adet sahte kapak, 2 bin adet sahte Votka 838 etiketi, 2 bin adet sahte Teyla viski etiketi, bin 500 adet sahte Tekirdağ Rakısı etiketi, 2 bin adet sahte Flirt Votka etiketi, 2 bin adet sahte Mcking viski etiketi, 3 bin adet sahte Ouzo 7 etiketi, bin 750 adet sahte Burgaz Rakı etiketi, 250 adet şarap tıpası, 5 adet basınç dinamosu, 5 adet su pompası, 8 adet 1 tonluk tank, 2 adet 2 tonluk tank ile 3 adet 5 tonluk tank ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4'ü yabancı 5 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.