Vokalist Hüsnü Arkan'dan garip referandum tweeti

16 Nisan referandumuna sayılı günler kala, kimi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraflarını belli etti. Bu isimlerden biri de Ezginin Günlüğü adlı müzik grubundan tanınan Hüsnü Arkan oldu. Arkan, başkanlık referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklarken, oylamayı da alaya aldı. Referandum pusulasındaki 'hayır' tercihinin renginin 'kahverengi' olmasına dikkat çekti. Hüsnü Arkan bu renkten yola çıkarak, "Bize bu oylamada b.k rengini bırakmışlar" dedi ve Twitter'da "İyi etmişler. Bu defa sandığın içine sı..cağız demektir" diye yazdı.