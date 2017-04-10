Vokalist Arkan'dan garip referandum tweeti

Giriş Tarihi: 10.4.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 17:23
Vokalist Hüsnü Arkan'dan garip referandum tweeti

Ezginin Günlüğü grubunun eski vokalisti Arkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Milli iradenin sandığa yansıyacağı referandumu EVET-HAYIR pusulasındaki tercih renkleri üzerinden alaya alan Arkan bakın nasıl bir yaklaşımda bulundu.

16 Nisan referandumuna sayılı günler kala, kimi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraflarını belli etti. Bu isimlerden biri de Ezginin Günlüğü adlı müzik grubundan tanınan Arkan oldu. Arkan, başkanlık referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklarken, oylamayı da alaya aldı. Referandum pusulasındaki 'hayır' tercihinin renginin 'kahverengi' olmasına dikkat çekti. Hüsnü Arkan bu renkten yola çıkarak, "Bize bu oylamada b.k rengini bırakmışlar" dedi ve Twitter'da "İyi etmişler. Bu defa sandığın içine sı..cağız demektir" diye yazdı.

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Vokalist Hüsnü Arkan'dan garip referandum tweeti
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