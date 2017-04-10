Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç

MAK Danışmanlık sandık başı anket analizi özet raporu hazırladı.

MAK Danışmanlık sandık başı anketlerine göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oy miktarı Türkiye'de referanduma % 3 etki edecek.



% 62 EVET, % 38 HAYIR

Ankete göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oylar, yaklaşık %62 EVET, % 38 HAYIR şeklinde.

Kullanılan oylarda ABD'de HAYIR önde diğer yerlerde ise EVET.



Not: MAK Danışmanlık referandum öncesı son saha araştırması yurt ıçinde devam ediyor. Analizi biter bitmez 12-13 Nisan'da kamuoyuyla paylasacağız.