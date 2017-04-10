Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç

Giriş Tarihi: 10.4.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 10:30
Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışında oy verme süreci, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentlerinde kullanılan oylarla tamamlandı.

MAK Danışmanlık başı analizi özet raporu hazırladı.

MAK Danışmanlık sandık başı anketlerine göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oy miktarı Türkiye'de referanduma % 3 etki edecek.

% 62 EVET, % 38 HAYIR

Ankete göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oylar, yaklaşık %62 EVET, % 38 HAYIR şeklinde.

Kullanılan oylarda ABD'de HAYIR önde diğer yerlerde ise EVET.

Not: MAK Danışmanlık referandum öncesı son saha araştırması yurt ıçinde devam ediyor. Analizi biter bitmez 12-13 Nisan'da kamuoyuyla paylasacağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz