Yurt dışı oylarında şaşırtan sonuç

MAK Danışmanlık sandık başı anket analizi özet raporu hazırladı.
MAK Danışmanlık sandık başı anketlerine göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oy miktarı Türkiye'de referanduma % 3 etki edecek.
% 62 EVET, % 38 HAYIR
Ankete göre (yurt dışı/gümrük) kullanılan oylar, yaklaşık %62 EVET, % 38 HAYIR şeklinde.
Kullanılan oylarda ABD'de HAYIR önde diğer yerlerde ise EVET.
Not: MAK Danışmanlık referandum öncesı son saha araştırması yurt ıçinde devam ediyor. Analizi biter bitmez 12-13 Nisan'da kamuoyuyla paylasacağız.