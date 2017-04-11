Başbakan Binali Yıldırım: Bir daha yerinizden kalkamayacaksınız

İzmir esnafıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda seçilme yaşı 25, şimdi 18'e indiriliyor. Bu ülkenin 9,5 milyon seçmeninden bahsediyoruz. Bu seçmeni yok mu sayacağız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Gençlere güvenmeyen geleceğe güvenemez. Türkiye'nin güçlü olması lazım, güçlü olmanın yolu da engelleri ortadan kaldırmaktır. 15 yıldır iş yapıyoruz, çok iş yaptık. Mütevazi olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık. Şimdi artık bu engelleri teker teker kaldıracağız. Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Ülkeyi, siyaseti, ülkenin değerlerini öğrenecekler. O beğenmediğiniz gençler, 15 Temmuz gecesi meydanlardaydı. 39 tane şehidimiz 25 yaşın altında. Sizin beğenmediğiniz gençler bu bayrağı düşürmedi, bu ezanı susturmadı.

"BİR DAHA YERİNİZDEN KALKAMAYACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemine ilişkin İzmir esnafını bilgilendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'muasır medeniyet seviyesine, onun da ilerisine geçmeyi hedefliyoruz' diyor. Bizimki de '82'de duralım. Bu model araba bize yeter yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' diyor. Şanzımanı dağılmış, vitesi çalışmıyor, frenleri tutmuyor, her tarafından ses geliyor, bu arabayla bu Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz, yeni araba lazım. O alçakların da Kandil'ini söndüreceğiz. İstedikleri kadar Avrupa'da orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında hayır kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri omuz omuza vermiş Türkiye'de hayır çıkması için kendilerini parçalıyor. Siz bu milleti tanımadınız. Bu millet size Pazar günü öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin "Bu bir seçim değil, hiçbir parti seçime girmiyor. Ülkemiz hakkında karar vereceğiz" dedi.

Mevcut sistemde askeri ve sivil yargının ayrı olduğuna dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Yeni sistemde rütbe geçmeyecek. O rütbelilerin rütbeleri söküldü. Şimdi içeride hesap veriyorlar. 15 Temmuz'da sen milletine bomba yağdırırsan rütbeni sökerler, seni kodese atarlar. Biz burada asker kılığına girmiş teröristlerden bahsediyor. Bunlar gözbebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimize de zarar verdi. Milletimiz arkamızda, milletimizin desteğiyle inşallah devlet içindeki her türlü yapılanmayı temizleyeceğiz. Hiçbir grup devletle bilek güreşi tutamaz" açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir esnafına yaptığı konuşmadan öne çıkan satırlar şöyle:

* Güçlü ve devamlı iktidardan bahsediyoruz. İki sandık olacak birinde hükümeti birinde milletvekilerini seçiyoruz. Birisi memleketin işlerini görecek, birisi kanun yapacak. Meclis daha da güçleniyor.

* Sezer'i kim getirdi? Rahmetli Ecevit getirmedi mi? Anayasa kitapçığını kafasına fırlatmadı mı? Onun kafasına düşmedi ama milletin kafasına düştü. Bu millete bedel ödetmeye mecbur muyuz?

* Pazar günü yapacağımız değişiklik 2007'deki Cumhurbaşkanının millet trafından seçilmesinin tamamlayıcı işlemidir. Orada o karar verildi. Yetkiyi verdiniz. Şimdi de seçtiğiniz Cumhurbaşkanına hükümeti sen kur diyorsunuz.

* 1960'da Menderes ihtilalle indirildi, idam edildi. 1980'lere kadar iflah olmadı. 1980'de tekrar ihtilal. Sonra Özal'lı yıllar. 1992'de oda bitti. 1990'lı yıllar, kayıp yıllar.. 3. dönem Ak Parti dönemi. 15 yıldır Türkiye kazanıyor ama bu artık devamlı ve kalıcı olması lazım. İşi şansa bırakmamız lazım. Yapacağımız mesele Türkiye'nin geleceği meselesidir. Meclis feshedilecekmiş, böyle bir şey yok. Seçim yenileme var. Çünkü kriz olursa çözülmesi lazım.

* KOSGEB kredilerinden 250 bin esnaf aldı. Müracaat eden herkes alıyor. Toplam 460 bin müracaat var. Şu ana kadar 250 bin dosya bitti, karara bağlandı. Ne kadar ödendi? 5 milyar lira ödendi. 5 katrilyon para esnafın kasasına girdi. Hedefimiz 11 milyar lira, diğerleri de inceleniyor. Bankalarla ilgili şikayetiniz var biliyorum, bizim de var. Ama ayar veriyoruz merak etmeyin, onlara da ayar vermeye devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın, sürekli tepelerindeyiz.

* Diyarbakır'da dünkkanları yakılan yıkılan bin kadar esnafımızın mağduriyetine ortak olduk. Elde ne imkan varsa vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacağız. Bu paralar sizin paralarınız.