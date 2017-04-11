Başbakan Yıldırım İzmir'de 'EVET' mitinginde

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- Evet veren de hayır veren de başımın tacıdır. Çünkü biz 80 milyonu kardeş bildik. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok.

- Milleti denize dökmekle tehdit edenlere İzmir pazar günü cevabı verecek.



- (CHP'li Bozkurt'un sözleri) Bu ülkenin asil evlatlarını düşmanla aynı kefeye koydu. Senin ne haddine?

Pazar günü İzmir' in adını uygunsuz sözlerle ananlara İzmir cevabını verecek. 'Evet' çıkacak, Kandil'iniz de sönecek. Bu ülkenin artık terör belasından kurtulması lazım. Enerjimizi tüken bu terörden kurtaracağız. FETÖ de 'Hayır' diyor. Var gücüyle PKK ile kol kola girerek 'Hayır' diyor. Bunlar aynı derenin iki kolu gibi. Bunlar, ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar.

İZMİR O GECE BU BAYRAĞI İNDİRMEDİ EZANLARI DİNDİRMEDİ

15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş alçak FETÖ teröristleri bu ülkenin uçağını, tankını, topunu, helikopterini çalarak milletin üzerine ateş ettiler. İnsanları gözlerini kırpmadan öldürdüler. O alçaklara hak ettikleri cevabı Pazar günü verecek misiniz? Ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışan bu satılmışlara cevap vermeye hazır mısınız? O gece İzmir kendine yakışanı yaptı. O gece İzmir sokaklardaydı, ayyıldızlığı bayrağa canım kurban bayrağa sahip çıktı, bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi.

SANDIKTAN EVET ÇIKACAK SİZİN KANDİLİNİZ DE SÖNECEK

Şurada 4 günümüz var. İzmir'in kadınlarına, hanımefendilerine güveniyorum, efelerine güveniyorum. Hasan Tahsin "Bu ülke işgal edilemez" dedi ve ilk kurşunu attı. İstiklal mücadelesi başladı ve bütün Anadolu'yu dalga dalga bu mücadele sardı ve nihayet 9 Eylül'de zafer ilan edildi, Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına bu ülke, bu millet, bu bayrak için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halkoylamasına kim karşı çıkıyor. Kandil'deki PKK karşı çıkıyor. Avaz avaz bağırıyorlar, "Aman çok çalışın hayır çıksın. Evet çıkarsa biz biteriz" diyorlar. Evet çıkacak Kandiliniz de sönecek.

8 HAZİRAN'DA "BİZİM ARKAMIZDA PKK VAR" DEDİLER

Feto var gücüyle PKK'yla kolkola girmişler hayır diyorlar. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Bunları yönetimi aynı yerden. Bunlar ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istemiyorlar, bu kadar açık söylüyorum. Bunlar kardeşliğimize halel getirmek isteyen, kardeşliğimizi yıkmak isteyen şer yuvaları. Başka kim hayır diyor? HDP hayır diyor. HDP zaten PKK'nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir'de "Biz Türkiye partisi olduk, Türkiye'ye hizmet edeceğiz, bölücülük yapmayacağız" dediler, burada söz verdiler. O kadar insan bunlara destek verdi, oy verdi. Ne oldu, 8 Haziran'da "Bizim arkamızda PKK var Kandil var" diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular.

KILIÇDAROĞLU PENSİLVANYA'NIN AĞZIYLA KONUŞUYOR

Bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır bu millet. Bu bayrağa yan bakanın canına okur bu millet. İzmirli vatan işgalinde bu bayrağı düşürmedi, şimdi mi düşürecek? Darbe anayasasının arkasına saklanma. Darbe gecesi beni arayacaksın, diyeceksin ki, yanınızdayız, arkanızdayız. Şimdi diyeceksin ki, "Bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe". Sayın Kılıçdaroğlu şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, gazilerimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? Eğer darbe değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor. Avrupa atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımıza saldırmadılar mı? Bakanlarımıza milletvekillerimize engel olmadılar mı?