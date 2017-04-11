İstanbul'da korkutan patlama sesi

Giriş Tarihi: 12.4.2017 00:29 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 00:33
İstanbul'da korkutan patlama sesi

İstanbul'un Esenler ilçesinde saat 23.00 sularında şüpheli paketin fünye ile patlatılması kısa süreli paniğe yol açtı. Patlama sırasında çıkan gürültü ise korkuya neden olurken, çok sayıda kişi de sosyal medyadan binaların bile sallandığını aktardı.

Konuyla ilgili Esenler Belediyesi açıklama yaptı.

Esenler Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

'İlçemizde şüpheli görülen bir paket uzman polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Durum polisimizin kontrolü altındadır.'

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İstanbul'da korkutan patlama sesi
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