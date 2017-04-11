Son Dakika: Figen Yüksekdağ'a 1 yıl hapis cezası verildi

Yargıtay kararıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanlığı düşürülen eski milletvekili Figen Yüksekdağ, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, Yüksekdağ'ın hapis cezasını ertelemezken, "suçu ve suçluyu övmek" ile "yasa dışı toplantı ve gösteriye katılmak" suçlarından ise beraatına karar verdi.

Yargıtay kararıyla HDP Eş Genel Başkanlığı düşürülen eski milletvekili Figen Yüksekdağ'ın "suçu ve suçluyu övmek", "yasa dışı toplantı ve gösteriye katılmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Figen Yüksekdağ'a, Kandıra Cezaevinden SEGBİS(Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) yöntemiyle bağlanıldı. Yüksekdağ'ı 10 avukat temsil ederken izleyiciler arasında HDP'li milletvekili Pervin Buldan da yer aldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, Anayasa Mahkemesine başvuru yapmak için süre talep ederken, davanın düşmesini ve yargılamanın durdurulmasını istediler. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini reddetti. Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Yüksekdağ, "Yaptığım konuşma ifade özgürlüğü kapsamındadır. O konuşmayı yapmam ve orada olmam gerekiyordu. Yaptım ve konuşmamın arkasındayım. Bu konuşmayı yapmamış olmak benim açımdan düşünülemez" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ'ı "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Hapis cezasını ertelemeyen mahkeme, sanık Yüksekdağ'ın "yasa dışı hale gelen toplantı ve gösteriye katılıp dağılın ihtarına rağmen dağılmama" ile "suçu ve suçluyu alenen övmek" suçlarından ise beraatına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Olayın geçmişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda 15 Şubat 2015'te HDP ve YDG-H adına izin alınmadan bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıda PKK Terör Örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin protesto edildiği belirtilmişti. Bu toplantıda Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel tarafından bir konuşma yapıldığı anlatılan iddianamede, Yüksekdağ'ın buradaki konuşmasında yasa dışı örgütlerin propagandasını yaptığı ve suçluyu övdüğü iddia edilmişti. Yüksekdağ'ın 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.