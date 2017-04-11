Teröristbaşı Gülen'in bir dönem en yakınında olan isimler konuştu

Bir dönem teröristbaşı Gülen'e en yakın isim olarak bilinen yazar Latif Erdoğan'ın açıklamaları başlıklar halinde şöyle:

"FETÖ-CHP İTTİFAKINI ÇOCUKLAR BİLE BİLİYOR"

Darbe teşebbüsünün mutlaka bir siyasi ayağı var. Suçüstü yakalanan CHP bu suçu AK Parti'ye yıkmaya çalıyor. 17/25 Aralık sürecinden 15 Temmuz arasındaki döneme kadar FETÖ ile CHP arasında açık bir ittifak olduğunu Türkiye'de çocuklar bile biliyor. Tabi HDP'yi de unutmamak gerekir. Kılıçdaroğlu bunun paniği içerisinde bu sözleri söylüyor.

16 NİSAN'DAN SONRA SİYASİ AYAĞA HESAP SORULACAK

16 Nisan referandumundan sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin siyasi ayağından hesap sorulacak. CHP lideri başına geleceği bildiği için böyle akılalmaz çıkışlar yapıyor. Ama bunlar nafile çıkışlar. 15 Temmuz'dan önce bu ittifakı hiç reddetmediler. Her yerde poz vermekten çekinmediler. Şimdi bu ittifakı yalanlamaları kendilerine hiçbirşey kazandırmaz.

KILIÇDAROĞLU YENİKAPI'DA KONUŞTURULMAMALIYDI

Sayın Cumhurbaşkanı "o görüntüleri önceden izleseydim Yenikapı'ya davet etmezdim" demiş. Bence çok doğru söylemiş. Keşke çağırılmasaydı. Ben bu ittifakı bildiğim için o dönemde çağırılmasına karşı çıktıştım. Çünkü samimi değildi.

"SABAH VE A HABER'DE YAYINLANAN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETLE İZLEDİM"

Sabah ve A Haber'de yayınlanan görüntüleri dehşetle izledim. Bütün darbelerde siyasi liderlere aynı muamele yapılır. Darbeciler Kılıçdaroğlu'na ayrıcalık tanımış. Aynı 1960 darbesinde İnönü'ye tanınan ayrıcalık gibi. Kılıçdaroğlu bu görüntülerine hesabını vermelidir. O tanklar Kılıçdaroğlu'nun geçişine nasıl izin verdi? FETÖ'cü darbeciler Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye ve CHP medyasına neden dokunmadı.

DARBE BAŞARILI OLSAYDI CHP İKTİDARDA OLACAKTI

Bugün hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı CHP iktidarda olacaktı. Bu gerçekler çok yakında ortaya çıkacak. Bize ulaşan bilgiler de hep bu yönde. Çıksın Kılıçdaroğlu bunu inkar etsin!

"KONTROLLÜ DARBE" FETÖ'NÜN SÖZÜDÜR

Teröristbaşı Gülen de baştan bu yana aynı argümanı kullanıyordu. Kılıçdaroğlu şimdi onların sözcülüğünü üstleniyor. FETÖ "tiyatro" diyordu, Kılıçdaroğlu da "kontrollü darbe" diyor. Arada ne fark var? "Kontrollü darbe" sözü darbe kadar büyük bir ihanettir.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİ DEMİRTAŞ'IN YANIDIR

Meclis bence Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldırması gerekir. CHP lideri FETÖ'ye ve 15 Temmuz darbesine yardımdan hemen yargılanmalıdır. Kılıçdaroğlu'nun yeri HDP'li Demirtaş'ın yanıdır.

16 NİSAN'DAN SONRA FETÖ'YE BÜTÜN DÜNYA CEHENNEM OLACAK

Benim görüşüm 16 Nisan'dan sonra her şey güzel olacak. Yüzde 55'ten sonrası başarıdır. Tarihi süreç artık hep ülkemizin lehine işler. 16 Nisan'dan sonra Gülen için dünya cehennem olacak. Hiçbir yerde barınamaz. Acındırmak için ara sıra kalp krizi geçirdi yalanını ortaya atıyorlar. Örgüt 16 Nisan'a kilitlenmiş durumda. Moral güçlerini ortaya bağladılar ama büyük hüsran yaşayacaklar.

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"KONTROLLÜ DARBE" YALANIYLA FETÖ'YE DESTEK VERDİ!

Bir dönem Gülen'e yakın isimlerden biri olan ve FETÖ'nün yurtdışı organizasyonu hakkında önemli deşifrelerde bulunan Hayati Küçük ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin FETÖ'ye cansuyu vermek amaçlı olduğunun altını çizdi.

Hayati Küçük'ün Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalar ise şöyle oldu:

KILIÇDAROĞLU BU İFTİRAYLA FETÖ'YE CAN VERMEYE ÇALIŞIYOR

Kılıçdaroğlu, "Kontrollü darbe" söylemiyle önce FETÖ'nün, sonra da FETÖ'yü destekleyen Batı ülkelerinin ve Alman istihbaratı Başkanı'nın sözcülüğünü üstleniyor. Bu söylem Pensilvanya'daki hain tarafından ve FETÖ üyeleri tarafından sevinçle karşılandı. Kılıçdaroğlu bu söylemiyle FETÖ'cülere adeta kan verdi.

DARBEDE FETÖ YOK DİYEN BATI'YA BÜYÜK MALZEME VERDİ

Kılıçdaroğlu bu ifadeleriyle "15 Temmuz'un arkasında FETÖ yok" kıvırması yapmaya çalışan Türkiye düşmanı Batı ülkelerine de argüman üretmektedir. 15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu gerçeği tartışmasız önümüzde dururken bu konuda binlerce kanıt varken "kontrollü darbe" söylemi ile bu kanıtlar boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu eğer FETÖ'nün siyasi kanadının sözcülüğünü yapmıyorsa çok açık bir şekilde kandırıldığını söylemek gerekir.

YURTDIŞINDAKİ YERLEŞİK FETÖ YAPILANMASI CHP DÖNEMİNDE BAŞLADI

Teröristbaşı Gülen 90'lı yıllardan bu yana yaptığı konuşmalarda CHP'nin örgüte verdiği destekten övgüyle bahsetmekteydi. Eğer bugün yurtdışında yerleşik bir FETÖ yapılanması varsa bunun köklerini CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek'ten başlayıp, CHP'li Meclis Başkanı Hikmet Çetin'e kadar götürebiliriz. Teröristbaşı Gülen, Rahmetli Erbakan Başbakan iken "Erbakan'ı ve kadrolarını okullarınıza davet etmeyin. Zira Erbakan'ın bin referansı bir CHP'linin referansını tutmaz" demiştir.

DENİZ BAYKAL HALA PENSİLVANYA'YA SELAM GÖNDERİYOR

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, yurtdışından getirdiğimiz heyetleri ve öğrencileri makamında kabul etmiştir. Baykal, FETÖ okullarını yurtiçinde ve yurtdışında övmüş ve referans olmuştur. Yurtdışında okulların üzerine "fundamantalist İslamcı" şeklinde eleştirenlere biz Deniz Baykal'ı örnek gösteriyor ve "bakın Sol partiler bizi destekliyor" diyerek referans gösteriyorduk. Baykal'ın yaptığı katkılar DSP lideri Ecevit'ten çok daha fazladır. Bugün ise hala Pensilvanya'ya selam çakan Baykal'ın ne yapmaya çalıştığını anlamak gerçekten zor. FETÖ'nün siyasi ayağı aranacaksa bana göre uzakta aramaya gerek yok.

DARBENİN SİYASİ AYAĞININ CHP OLDUĞUNU EN İYİ BİZ BİLİYORUZ

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde FETÖ ile açık ittifak eden CHP bugün nasıl utanmadan "FETÖ'nün siyasi ayağı açıklansın" diyebilir. Siyasi ayak siz değil misiniz? 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde birlikte seçim çalışması yapmadınız mı?

BÜTÜN FETÖ EYLEMLERİNDE CHP'LİLER ÖN SAFTA DEĞİLMİYDİ

Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesi binasında Abdulhamid Bilici ve Hanım Büşra Erdal ile poz vermedi mi? Mahmut Tanalların Bank Asya önlerinde panzerlerin üzerine çıkmadı mı? FETÖ desteği ile kurulan Karşı Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Zaman binasında günlerce kamp kurmadı mı? CHP'li Vekil Barış Yarkadaş FETÖ medyasının her eyleminde başrolü oynamadı mı?

MİT TIRLARI İHANETİNİN SAHTE BELGELERİNİ CHP VERMEDİ Mİ?

MİT Tırları belge ihanetinde sahte belgeleri Cumhuriyet'e verdiği için yargılanan CHP'li Vekil Enis Berberoğlu FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı ile pozlar vermedi mi? Silivri cezaevinde örgütün emniyet imamları ile biraraya gelmedi mi? CHP'nin fikir babalarından Oktay Ekşi FETÖ medyasında Ekrem Dumanlı ile sarmaş dolaş pozlar vermedi mi?

FETÖ MAHKEMELERİNDE EN ÖNDE YİNE BUGÜN CHP'LİLER VAR

FETÖ'nün her mahkemesinden CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ve Şafak Pavey günlerce adliye koridorlarında sözcülük yapmadı mı? CHP'li eski milletvekilleri FETÖ çatı davasında örgüt yöneticilerinin avukatlığını yapmadı mı? FETÖ'nün imamları CHP binasında yıllarca başdanışmanlık görevi sürdürmedi mi?

KILIÇDAROĞLU HİÇ Mİ UTANMIYOR!

Bunların hepsini 17/25 Aralık kumpasından sonra yaptınız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da utanmadan FETÖ sözcülüğüne devam ediyorsunuz. Hala "darbenin siyasi ayağını mı arıyorsunuz" Darbenin siyasi ayağı CHP'nin ta kendisidir.

KILIÇDAROĞLU DARBEYİ SAATİNE KADAR BİLİYORDU

Benim duyumlarıma göre CHP'li yöneticiler 15 Temmuz darbesini saatine kadar biliyordu. Halkın içinde çıkamayan Kılıçdaroğlu parti tabanını da sokağa çağırmaya bile tenezzül etmedi.