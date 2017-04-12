3 vakfın faaliyetlerine son verildi

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Kaynak, Türkiye'deki yabancı vakıfların çalışmaları konusundaki soruları yanıtlarken, "İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak bütün yabancı vakıflarla ilgili çalışma yapıyoruz, istiyoruz ki Türkiye'nin bütünlüğünü bozucu bir çalışma olmasın. Yabancı vakıfların mültecilerle ilgili çalışmaları konusunda referandum sonrası bir raporun oluşacağını düşünüyorum" dedi.

NİYETLERİ İYİ DEĞİL

"Yabancı vakıfların niyetlerini değil ama faaliyetlerini sonuçlandırıp bir neticeye varabiliriz; Türkiye'deki Alman vakıfları hep tartışma konusu olmuştur, Alman vakıflarıyla ilgili İçişleri Bakanlığımız bir çalışmayı sonuçlandıracaktır" diyen Kaynak, mülteciler için çalışan vakıflardan üçünün şu ana kadar fiilen çalışmasına son verildiğini açıkladı.

SABIKALILARI ÇALIŞTIRMA SORUNU

"(Bütün vakıfların) faaliyetlerini Türkiye yasalarına uygun yapmaları ve izinsiz yabancı çalıştırmamaları, aranan sabıkalıları çalıştırmaması gerekir" diyen Kaynak, "Üç vakfın çalışması bu yüzden askıya alındı" dedi.