Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da açıkladı! Hepsini devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"20 AYDA 10 BİNİ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

16 Nisan terörün bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Şu anda Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok yola devam ettik. Dadaş söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan öne atılır. Geçtiğimiz 14 yılda Erzurum'a 20 katrilyon liranın üzerinde hizmet verdik.

"20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik"

ERDOĞAN ERZURUM'A MÜJDELERİ ART ARDA VERDİ

Erzurum inşallah Doğu'nun incisi olacak. İnşallah! Buradan hemen bir müjde vereyim. Oltu, Pasinler ve Horosan ilçelerine bu yıl Karaçoban, Marman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar. Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Tabi bunun için istikrar ve güven gerekiyor. İşte 16 Nisan istikrar ve güvendir. Eğer istikrar ve güven olursa teşvik versenizde işe yaramaz. İnşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sistemine geçerek ülkemizin önünde yeni bir dönem açacağız. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batı'ya da cevabını en güzel şekilde verecek mi? Erzurum'a 14 yılda neler yaptığımızı anlatmama gerek yok. Günlük hayatınızın içinde görüyorsunuz.

"ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ'NİN KAPASİTESİNİ 300 YATAK ARTTIRACAĞIZ"

Spor tesisleri, bölünmüş yollar, havalimanı en modern şekilde yapıldı. Sağlıkta yapılanları hiç söylemiyorum. Bakanımız burada. O zaten size anlattı. Sadece 1200 yataklı olarak planlanan şehir hastanesini inşallah 300 ilaveyle büyütmekle olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Karadeniz'le Erzurum arasında ulaşımı kolaylaştıracak Ovit Tüneli'nin takip ediyorsunuz değil mi? Buradan Karadeniz'e kısa yoldan gideceğiz. Bayburt tarafında Kop Tüneli'nin inşası sürüyor. Bingöl tarafına yapılacak Çirişli Tüneli'nin hazırlıklarına başlandı. Erzurum İpek Demiryolu'nun en önemli duraklarından biri olacak.

"KEMAL HEP YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN ARTIK BENİ YORMUYOR"

Erzurum'u da 2023 hedeflerine ulaştırmamız için çok çalışmamız lazım. İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efe Hazretlerinin torunlarına bu yakışır. Dün akşam yayını dinlediniz mi? Orada bütün detayları anlattım. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da herhalde izlediniz. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya! Bir dadaş fıkrasıyla bunun cevabını vereyim: Dadaşa sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi? Dadaş hemen cevap vermiş: Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaşın cevabı manidar: Kamil bir yalan söylir bir doğri. Kemal hep yalan söyir beni yormiyir demiş...Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor.

"KANSER HASTALARININ MASRAFINI DEVLET OLARAK ÜSTLENECEĞİZ"

Benim vatandaşım ilacını alamıyordu. Şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi geçen Başbakanımız ve Bakanımız ile konuştuk. Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızında masrafını devlet olarak üstleneceğiz.

"KILIÇDAROĞLU EVET DEMEZ ÇÜNKÜ DERDİ BAŞKA"

Bizim için önemli olan ölçü insan. Bunlar lafla peynir gemisi yürütüyorlar, bunun adı siyaset değil. Aslında 16 Nisan'da bizim milletin takdirine sunduğumuz yönetim sistemini normal şartlarda muhalefetin sunması lazım. 12 Eylül'e hayır dedim diyordu, biz şimdi onun tam tersini yapıyoruz, EVET de ama demez çünkü derdi başka. Biz bu değişimi gelecek için istiyoruz. Bu değişimin asıl manası, yıllarca devleti, vesayet odakları üzerinden tepe tepe kullananların sonu geliyor. Artık devlet doğrudan milletin oluyor. 16 Nisan bunlar için kabus günüdür. Onların kabus günü benim dadaşlarımın bayram günü olacaktır.

"MASADA OLMAZSANIZ MENÜDE OLURSUNUZ"

Masada olmazsanız menüde olursunuz. Biz sahada oldukça kimse bizi masanın dışında tutamaz. Hele menüye hiç koyamaz. Bu iş öyle Avrupa'da vatandaşlarımızın üzerine atla itle saldırmaya benzeme. Erzurum işgal acısını, kurtuluş sevincini tatmıştır. FETÖ'nün darbe girişimi ülkemizi işgal girişimi değil midir? Suriye ve Irak'taki her gelişmenin bir ucunun ülkemize çıktığını kim inkar edebilir? Bu vatan bedeli kanla ödenmiş ve bugüne kadar korunmuş bir vatandır, varsa girişimde bulunan bedelini ödeyecektir.

"16 NİSAN'DAN SONRA İKİ ŞEY DEĞİŞECEK"

Cumhurbaşkanlığı makamını bana 10 Ağusto 2014'de verdiniz. Şimdi de diyoruz ki inşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sisteminin kararını verelim. Bu kararı verdiğimizde iki şey değişecek. Bir, Cumhurbaşkanı adayı olduğum zaman kurucusu olduğum partimden istifa etmiştim. Ama şimdi milletim EVET kararı verirse benim şimdi tekrar partime dönme imkanım olacak. İkincisi, HSYK'nın 30 gün içinde seçimi yapılacak. Hani Kılıçdaroğlu diyor ya, Parlamentoyu feshedebilir. Böyle bir şey söz konusu değil. Nasıl oluyor? Parlamento güçleniyor, denetim yetkisi artıyor. Bakın bugüne kadar HSYK'ya parlamento ir üye veremiyordu. Ama şimdi 13 üyenin 7'sini parlamento seçecek. 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçecek. 2 tanesini de Adalet Bakanı ve müsteşar seçecek. Hayatı yalan! Onun için ben ona sen yalan makinesisin diyorum.