Kol kola girdiler

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kaya Termal Otel
'de esnaf ile yaptığı toplantının ardından Gaziemir Abdullah Arda Meydan'ında vatandaşlara hitap etti. Akşam da İstanbul'da "Erzincanlılar Buluşması"na katıldı. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
FETÖ-PKK KOL KOLA
"FETÖ ile PKK var gücüyle kol kola girmişler 'hayır' diyorlar. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Bunların yönetimi aynı yerden. Bunlar ülkemizin geleceğini kalkınmasını istemiyorlar. Bunlar kardeşliğimizi yıkmak isteyen şer odakları. HDP de 'hayır' diyor. HDP PKK'nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir'de biz Türkiye partisi olduk. Türkiye'ye hizmet edeceğiz diye buradan söz verdiler. O kadar insan buna destek verdiler. 8 Haziran'da bizim arkamızda PKK var, Kandil var diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular. İzmir devlet için vatan için en duyarlı ildir. İzmir'den hiç kimse dört düvelimize karşı siyaset yapamaz." Yıldırım açıklamalarıyla tepki toplayan CHP'li isimleri de İzmirlilere şikâyet etti. 'Evet diyenleri düşmanı denize döktüğümüz gibi denize dökeriz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a yüklenen Yıldırım, "Sen kimsin? İzmir sana pazar günü cevabını verecek. İzmirli sana pazar günü cevabını verecek" diye konuştu.
FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYOR
Yıldırım "Hayır çıkarsa, düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğim" diyen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da, "Bu millete bu söylenir mi? Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok" sözleriyle tepki verdi. Trabzon'da vatandaşa küfür eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da hatırlatan Yıldırım "Burada söyleyemeyeceğim küfürler ediyor. İzmirliye küfür yakışır mı? İzmir bunlara cevabını verecek" dedi. Yıldırım şöyle devam etti: "Darbe gecesi beni arayıp 'bu bir darbedir yanınızdayız.' Sonra da '15 Temmuz kontrollü darbedir' diyor. Kılıçdaroğlu 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin, 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın? O zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor. Buna başka kim karşı çıkıyor. Avrupa karşı çıkıyor. Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşımıza saldırmadılar mı? Bakanlarımıza milletvekillerimize engel olmadılar mı? Oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar. FETÖ, PKK kol kola mitingler yapıyorlar. Böyle dostluk olur mu?"
TAKSİCİLERDEN 'EVET' KONVOYU
İzmir ziyaretinin ardından İstanbul'a dönen Yıldırım, akşam da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Erzincanlılar Buluşması'na katıldı. Yıldırım için Atatürk Havalimanı taksicileri de 100 araçlık 'evet' konvoyu yaparak destek verdi. Yıldırım, Erzincanlılar Buluşması'ndaki konuşmasında şunları kaydetti: "Bu oylama bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor, milletvekili, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye 82 model darbe anayasasıyla yoluna devam edecek mi, yoksa milletten güç alan yeni bir anayasa ile yoluna devam mı edecek."
GİZLİ ORTAK KALMAYACAK
"Pazar
günü yapılacak oylamanın özeti şudur. Hükümeti artık siz sandıkta seçeceksiniz. Sandıkta vereceğiniz oylarla ülkeyi kim yönetecek belirleyeceksiniz. Otel odalarında, gazetelerde hükümet belirlenmeyecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Gizli ortak olmayacak."
İZMİR KENDİNE YAKIŞANI YAPTI
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Temmuz gecesi asker kılığına girmiş alçak FETÖ teröristlerinin ülkenin tankını topunu, uçağını ve helikopterini çalarak milletin üzerine ateş ettiğini hatırlatan Yıldırım, "İnsanları gözlerini kırpmadan öldürdüler. Bu alçaklara hak ettikleri cevabı pazar günü verecek misiniz? Ülkenin birliğini beraberliğini kardeşliğini bozmaya çalışanlara cevap vermeye hazır mısınız? O gece İzmir kendine yakışanı yaptı. O gece İzmir ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı. İndirmedi.